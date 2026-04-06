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Dove vedere Juve-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario

All'Allianz Stadium di Torino Spalletti ritrova De Rossi nel giorno di Pasquetta: le probabili scelte dei due allenatori
TagsSerie AjuveGenoa

Luciano Spalletti ritrova Daniele De Rossi in occasione della sfida tra Juventus e Genoa, protagoniste all'Allianz Stadium di Torino in questa 31esima giornata di Serie A. I bianconeri, davanti ai propri tifosi, proveranno ad approfittare del passo falso della Roma in casa dell'Inter, con più di uno sguardo rivolto al risultato di Udinese-Como. Il Grifone, dal canto suo, è sempre più vicino all'obiettivo salvezza e vuole consolidare il distacco dal terzultimo posto, attualmente occupato dalla Cremonese.

Juve-Genoa, l'orario

Juve-Genoa andrà in scena oggi, lunedì 6 aprile, alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino, teatro del confronto che mette in palio punti importantissimi per la corsa Champions e per la lotta salvezza. Bianconeri all'inseguimento del Como di Fabregas, rossoblù a +6 sulla zona retrocessione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Dove vedere Juve-Genoa in diretta tv

Juve-Genoa sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e Now. È possibile attivare le app di DAZN e Now su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Su Sky, la visione sarà possibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Juve-Genoa, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la sfida valida per la 31esima giornata di Serie A anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Spalletti e De Rossi

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Boga. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: 16 Di Gregorio, 23 Pinsoglio, 2 Holm, 4 Gatti, 32 Cabal, 18 Kostic, 8 Koopmeiners, 21 Miretti, 11 Zhegrova, 20 Openda, 14 Milik, 30 David, 9 Vlahovic.

Indisponibili: Adzic. Squalificati: -. Diffidati: McKennie e Kelly.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, J. Messias, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.

A disposizione: 1 Leali, 39 Sommariva, 20 Sabelli, 14 Onana, 13 Zatterstrom, 4 Amorim, 34 Otoa, 8 Baldanzi, 73 Masini, 21 Ekhator, 18 Ekuban.

Indisponibili: Cornet, Norton-Cuffy. Squalificati: -. Diffidati: Marcandalli, Malinovskyi, Vitinha.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Luciano Spalletti ritrova Daniele De Rossi in occasione della sfida tra Juventus e Genoa, protagoniste all'Allianz Stadium di Torino in questa 31esima giornata di Serie A. I bianconeri, davanti ai propri tifosi, proveranno ad approfittare del passo falso della Roma in casa dell'Inter, con più di uno sguardo rivolto al risultato di Udinese-Como. Il Grifone, dal canto suo, è sempre più vicino all'obiettivo salvezza e vuole consolidare il distacco dal terzultimo posto, attualmente occupato dalla Cremonese.

Juve-Genoa, l'orario

Juve-Genoa andrà in scena oggi, lunedì 6 aprile, alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino, teatro del confronto che mette in palio punti importantissimi per la corsa Champions e per la lotta salvezza. Bianconeri all'inseguimento del Como di Fabregas, rossoblù a +6 sulla zona retrocessione.

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