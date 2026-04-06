Dove vedere Juve-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario

Dove vedere Juve-Genoa in diretta tv

Juve-Genoa sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e Now. È possibile attivare le app di DAZN e Now su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Su Sky, la visione sarà possibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.