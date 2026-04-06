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Dove vedere Napoli-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Big match al "Maradona", dove ci sono in palio il secondo posto e il ruolo di antagonista dell'Inter di Chivu: le probabili scelte di Conte e Allegri
TagsSerie AnapoliMilan

Dopo la roboante vittoria dell'Inter contro la Roma, Napoli e Milan sono chiamate a rispondere allo stadio "Diego Armando Maradona", dove va in scena lo scontro diretto per il secondo posto. Sosta nazionali ormai alle spalle e squadre divise da un solo punto in classifica, con Antonio Conte intenzionato a superare l'undici di Massimiliano Allegri e a restare in scia alla formazione di Chivu.

Napoli-Milan, l'orario

Riflettori puntati sullo stadio "Maradona" a partire dalle ore 20:45, quando l'arbitro Doveri darà il via al match che mette in palio punti importantissimi per la seconda casella della classifica. Inter che tenta la fuga, ma nessuno vuole mollare in questo rush finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Dove vedere Napoli-Milan in diretta tv

Napoli-Milan sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Napoli-Milan, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il big match del "Maradona" in diretta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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Le probabili formazioni di Conte e Allegri

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte.

A disposizione: 1 Meret, 14 Contini, 6 Gilmour, 20 Elmas, 21 Politano, 23 Giovane, 27 Alisson, 30 Mazzocchi, 31 Beukema.

Indisponibili: Di Lorenzo, Lukaku, Neres, Rrahmani , Vergara. Squalificati: -. Diffidati: -.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. Allenatore: Allegri.

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 27 Odogu, 2 Estupiñan, 4 Ricci, 7 Gimenez, 8 Loftus-Cheek, 9 Füllkrug, 10 Leao, 24 Athekame, 30 Jashari.

Indisponibili: Gabbia. Squalificati: -. Diffidati: Athekame, Fofana, Modric Saelemaekers.

 

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Dopo la roboante vittoria dell'Inter contro la Roma, Napoli e Milan sono chiamate a rispondere allo stadio "Diego Armando Maradona", dove va in scena lo scontro diretto per il secondo posto. Sosta nazionali ormai alle spalle e squadre divise da un solo punto in classifica, con Antonio Conte intenzionato a superare l'undici di Massimiliano Allegri e a restare in scia alla formazione di Chivu.

Napoli-Milan, l'orario

Riflettori puntati sullo stadio "Maradona" a partire dalle ore 20:45, quando l'arbitro Doveri darà il via al match che mette in palio punti importantissimi per la seconda casella della classifica. Inter che tenta la fuga, ma nessuno vuole mollare in questo rush finale.

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