Dove vedere Napoli-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo la roboante vittoria dell'Inter contro la Roma, Napoli e Milan sono chiamate a rispondere allo stadio "Diego Armando Maradona", dove va in scena lo scontro diretto per il secondo posto. Sosta nazionali ormai alle spalle e squadre divise da un solo punto in classifica, con Antonio Conte intenzionato a superare l'undici di Massimiliano Allegri e a restare in scia alla formazione di Chivu.