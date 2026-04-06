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Dove vedere Udinese-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Cesc Fabregas fa visita a Kosta Runjaic in occasione della 31esima giornata di Serie A: le probabili scelte dei due allenatori
TagsSerie AUdineseComo

Lunch match al "Bluenergy Stadium" di Udine, teatro del confronto tra l'Udinese di Kosta Runjaic e l'ambizioso Como di Cesc Fabregas, valevole per la 31esima giornata di Serie A. Un lunedì di Pasquetta importantissimo per la corsa Champions, dopo la sconfitta della Roma a San Siro e in attesa della sfida tra Juve e Genoa. Lariani artefici del proprio destino dopo i risultati messi a referto nel mese di marzo prima della sosta dedicata alle nazionali.

Udinese-Como, l'orario

Calcio d'inizio previsto per le ore 12:30 al "Bluenergy Stadium" di Udine, dove il Como di Cesc Fabregas si gioca tantissimo in vista del rush finale di stagione. Consolidare il quarto posto, allungare sulla Roma e mettere pressione alla Juve di Spalletti: questo l'obiettivo di Nico Paz e compagni. Udinese saldamente a metà classifica e con l'aritmetica salvezza ad un passo.

Dove vedere Udinese-Como in diretta tv

Udinese-Como sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Udinese-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la sfida del "Bluenergy Stadium" in diretta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Runjaic e Fabregas

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo. Allenatore: Runjaic.

A disposizione: 1 Nunziante, 90 Sava, 93 Padelli, 22 Mlacic, 13 Bertola, 6 Zarraga, 20 Arizala, 38 Miller, 29 Camara, 7 Gueye, 15 Bayo.

Indisponibili: Zemura, Zanoli, Buksa. Squalificati: -. Diffidati: Kabasele, Karlstrom.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; A. Diao, N. Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: 22 Vigorito, 21 Tornqvist, 77 Van der Brempt, 18 Moreno, 14 Ramon, 5 Goldaniga, 6 Caqueret, 8 Sergi Roberto, 17 Jesus Rodriguez, 15 Lahdo, 19 Kuhn, 7 Morata, 31 Vojvoda.

Indisponibili: Addai. Squalificati: -. Diffidati: Addai, Da Cunha.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Lunch match al "Bluenergy Stadium" di Udine, teatro del confronto tra l'Udinese di Kosta Runjaic e l'ambizioso Como di Cesc Fabregas, valevole per la 31esima giornata di Serie A. Un lunedì di Pasquetta importantissimo per la corsa Champions, dopo la sconfitta della Roma a San Siro e in attesa della sfida tra Juve e Genoa. Lariani artefici del proprio destino dopo i risultati messi a referto nel mese di marzo prima della sosta dedicata alle nazionali.

Udinese-Como, l'orario

Calcio d'inizio previsto per le ore 12:30 al "Bluenergy Stadium" di Udine, dove il Como di Cesc Fabregas si gioca tantissimo in vista del rush finale di stagione. Consolidare il quarto posto, allungare sulla Roma e mettere pressione alla Juve di Spalletti: questo l'obiettivo di Nico Paz e compagni. Udinese saldamente a metà classifica e con l'aritmetica salvezza ad un passo.

Dove vedere Udinese-Como in diretta tv

Udinese-Como sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Udinese-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la sfida del "Bluenergy Stadium" in diretta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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