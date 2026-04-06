Dove vedere Lecce-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario
Archiviata la sosta dedicata alle nazionali, l'Atalanta di Raffaele Palladino fa visita al Lecce di Eusebio Di Francesco in occasione della sfida che vale la 31esima giornata del campionato di Serie A. Dea a -5 dalla Roma di Gian Piero Gasperini, caduta in casa dell'Inter, mentre i salentini devono far punti se vogliono approfittare del passo falso della Cremonese e staccare la zona retrocessione.
Lecce-Atalanta, l'orario
Fischio d'inizio alle ore 15 al "Via del Mare", dove il Lecce di Eusebio Di Francesco proverà a conquistare punti importanti in chiave salvezza. L'Atalanta, invece, ha una ghiotta opportunità per accorciare sulla Roma di Gasperini, ko ieri a San Siro.
Dove vedere Lecce-Atalanta in diretta tv
Lecce-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Lecce-Atalanta, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la sfida del "Via del Mare" in diretta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Di Francesco e Palladino
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel; Ndaba; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco.
A disposizione: 1 1 Fruchtl, 32 Samooja, 18 Jean, 25 Gallo, 13 Perez, 19 Coulibaly, 8 Fofana, 14 Helgason, 6 Sala, 11 N’Dri,
99 Cheddira, 36 Marchwinski.
Indisponibili: Sottil, Gaspar,Camarda e Berisha. Squalificati: -. Diffidati: Tiago Gabriel.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino.
A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 3 Kossounou, 23 Kolasinac, 16 Bellanova, 5 Bakker, 6 Musah, 8 Pasalic, 10 Samardzic, 7 Sulemana, 18 Raspadori.
Indisponibili: Scamacca, Hien. Squalificati: -. Diffidati: Hien.
Archiviata la sosta dedicata alle nazionali, l'Atalanta di Raffaele Palladino fa visita al Lecce di Eusebio Di Francesco in occasione della sfida che vale la 31esima giornata del campionato di Serie A. Dea a -5 dalla Roma di Gian Piero Gasperini, caduta in casa dell'Inter, mentre i salentini devono far punti se vogliono approfittare del passo falso della Cremonese e staccare la zona retrocessione.
Lecce-Atalanta, l'orario
Fischio d'inizio alle ore 15 al "Via del Mare", dove il Lecce di Eusebio Di Francesco proverà a conquistare punti importanti in chiave salvezza. L'Atalanta, invece, ha una ghiotta opportunità per accorciare sulla Roma di Gasperini, ko ieri a San Siro.