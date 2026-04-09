Como, Juve, Roma e Atalanta: scontri diretti, calendario e classifica avulsa. Le insidie per la corsa Champions

Nessuna delle quattro esplode di salute, ma in una ideale classifica di forma fisica e morale è il Como a stare decisamente meglio delle altre, nonostante sia atteso anche da una/due partite di Coppa Italia , il ritorno della semifinale con l’Inter e l’eventuale finale: per la grande sorpresa della stagione chiamarlo obiettivo alternativo è un po’ poco. L’ultimo pareggio senza gol di Udine può essere la spia di un abbassamento di tensione, però delle ultime sei partite il Como ne ha vinte cinque , compresi due scontri diretti con Juventus (a Torino) e Roma. Questo significa che arrivando al quarto posto insieme ai bianconeri o insieme ai giallorossi, in Champions entrerebbe la squadra del lago per gli scontri diretti con la Juve (due vittorie) e la differenza reti (gli scontri diretti sono pari) con la Roma (oggi è +31 il Como e +14 Gasp).

I club in difficoltà

Se Fabregas mantiene questo passo, dietro faranno fatica a resistere. Juventus, Roma e Atalanta viaggiano a passo alterno, sono discontinue nel gioco e soprattutto nei risultati. Nello stesso arco di tempo, le ultime 6 giornate, Spalletti e Palladino hanno fatto cinque punti in meno di Fabregas (11 a 16), mentre Gasperini è rotolato al sesto posto con appena 7 punti. La Roma è rimasta impigliata nella rete di Gatti all’Olimpico. Stava riprendendo il volo quando il centralone bianconero ha piazzato il 3-3. Subito dopo ha perso a Marassi contro l’ex De Rossi e a Como, si è in parte ripresa col Lecce e ne ha beccati cinque a San Siro contro l’Inter, anche se va detto che il punteggio è sproporzionato rispetto al gioco. Ma se Gasperini può sempre affidare le sue possibilità di Champions a un centravanti come Malen, il suo collega e quasi coetaneo Spalletti non ha la stessa fortuna. Alla Juve manca un centravanti di spessore e manca anche una condizione fisica tale da evitarle dei cali inattesi e preoccupanti come l’ultimo contro il Genoa. È indecifrabile anche l’Atalanta, capace di battere il Napoli e subito dopo di perdere a Reggio Emilia col Sassuolo. Arriva però da due vittorie, può darsi che abbia ritrovato la strada giusta.

Gli scontri diretti

Atalanta-Juventus sabato, Como-Inter domenica, Roma-Atalanta sabato 18, Milan-Juventus domenica 26, Como-Napoli alla 35ª, Milan-Atalanta alla 36ª. La squadra di Palladino è l’unica attesa da tre scontri diretti, la riuscita o meno di un’impresa passa da Bergamo: se fa punteggio pieno mette in crisi le altre. Per Juve e Roma ci sono anche due partite particolari, quelle del derby. Distanze a parte, la corsa è ancora aperta per tutt’e quattro.