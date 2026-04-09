Scudetto, Champions e salvezza: spareggi e classifica avulsa, tutti gli scenari possibili

Ci sono solo due situazioni estreme in cui il regolamento prevede gli spareggi per la Serie A: l’arrivo a pari punti tra prima e seconda, con lo scudetto che verrebbe assegnato in una gara secca, e la medesima situazione tra 17ª e 18ª, in questo caso con gare di andata e ritorno. In entrambe le ipotesi, non ci sarebbero supplementari ma direttamente i rigori. Se più di due squadre arrivassero a pari punti, sarebbe la classifica avulsa a stabilire chi dovrà giocare lo spareggio scudetto o quello salvezza.