Scudetto, Champions e salvezza: spareggi e classifica avulsa, tutti gli scenari possibili
Ci sono solo due situazioni estreme in cui il regolamento prevede gli spareggi per la Serie A: l’arrivo a pari punti tra prima e seconda, con lo scudetto che verrebbe assegnato in una gara secca, e la medesima situazione tra 17ª e 18ª, in questo caso con gare di andata e ritorno. In entrambe le ipotesi, non ci sarebbero supplementari ma direttamente i rigori. Se più di due squadre arrivassero a pari punti, sarebbe la classifica avulsa a stabilire chi dovrà giocare lo spareggio scudetto o quello salvezza.
Scontri diretti e classifica avulsa
Nel caso della qualificazione alle coppe europee, invece, a risolvere i casi di arrivo a pari punti sarebbero gli scontri diretti o la classifica avulsa, se coinvolte più di due squadre. A parità di punti e differenza reti ottenuti negli scontri diretti, sarebbero decisivi nell’ordine: differenza reti generale; numero di gol segnati in tutto il campionato; sorteggio. In caso di spareggio scudetto, gli scontri diretti stabiliranno chi avrà diritto ad ospitare la gara secca; in caso di spareggio salvezza, gli scontri diretti determineranno il vantaggio di giocare il ritorno in casa.