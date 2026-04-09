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Scudetto, Champions e salvezza: spareggi e classifica avulsa, tutti gli scenari possibili

Cosa può succedere, in testa e in coda, da qui alla fine del campionato
1 min
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Ci sono solo due situazioni estreme in cui il regolamento prevede gli spareggi per la Serie A: l’arrivo a pari punti tra prima e seconda, con lo scudetto che verrebbe assegnato in una gara secca, e la medesima situazione tra 17ª e 18ª, in questo caso con gare di andata e ritorno. In entrambe le ipotesi, non ci sarebbero supplementari ma direttamente i rigori. Se più di due squadre arrivassero a pari punti, sarebbe la classifica avulsa a stabilire chi dovrà giocare lo spareggio scudetto o quello salvezza.

Scontri diretti e classifica avulsa

Nel caso della qualificazione alle coppe europee, invece, a risolvere i casi di arrivo a pari punti sarebbero gli scontri diretti o la classifica avulsa, se coinvolte più di due squadre. A parità di punti e differenza reti ottenuti negli scontri diretti, sarebbero decisivi nell’ordine: differenza reti generale; numero di gol segnati in tutto il campionato; sorteggio. In caso di spareggio scudetto, gli scontri diretti stabiliranno chi avrà diritto ad ospitare la gara secca; in caso di spareggio salvezza, gli scontri diretti determineranno il vantaggio di giocare il ritorno in casa.

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