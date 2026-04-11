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 Conte contro Cuesta, la curiosità sulle date di nascita: tra loro 26 anni, ma…

I due tecnici quasi separati alla nascita: le differenze e le curiosità
Fabio Mandarini
2 min
TagsConteCuesta

Parma-Napoli, a quasi un anno dalla folle notte tra il Tardini e San Siro che consegnò virtualmente alla squadra di Conte la palla del match in campionato, questa volta non varrà lo scudetto. C’è altro, in copertina: lo sprint del Napoli verso la qualificazione aritmetica in Champions e quello del Parma verso la salvezza. Storie intense ma certamente meno tese rispetto a un anno fa: era il 18 maggio 2025 e allo stadio accadde di tutto, compreso un battibecco tra le panchine che portò alla doppia espulsione di Conte e Chivu. Ora, invece, il tecnico del Parma è lo spagnolo Carlos Cuesta: e quello con Antonio sarà il primo e forse emozionante incrocio sul campo. Allenatori agli antipodi, i due: uno al debutto, l’altro nel pieno e con un pieno di titoli. Ma quasi separati dalla nascita: Conte è nato il 31 luglio 1969, Cuesta il 29 luglio 1995. Una differenza d’età di 26 anni e due giorni: quando Carlos nasceva, Antonio aveva già vinto il primo scudetto da giocatore della Juve e si apprestava a vincere la Champions. Bella storia.

Il primo faccia a faccia

Come il primo faccia a faccia a pochi metri di distanza, pur essendo la seconda sfida tra loro: all’andata, al Maradona, Conte fu costretto a governare la squadra dalla tribuna per squalifica. In panchina c’era il vice Stellini. Cuesta, tra l’altro, è stato uno degli artefici della frenata scudetto del Napoli: il primo round è finito 0-0, secondo di due pareggi consecutivi a Fuorigrotta dopo quello con il Verona. Per la cronaca, nel passato di Cuesta c’è anche una parentesi nella Juve. Dal 2018 al 2020: era il vice di Pedone alla guida dell’Under 17. Quasi in contemporanea partiva anche l’avventura del ds Manna nella Juve, ma i due non hanno lavorato insieme.

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