 Conte contro Cuesta, la curiosità sulle date di nascita: tra loro 26 anni, ma…

Parma-Napoli, a quasi un anno dalla folle notte tra il Tardini e San Siro che consegnò virtualmente alla squadra di Conte la palla del match in campionato, questa volta non varrà lo scudetto. C’è altro, in copertina: lo sprint del Napoli verso la qualificazione aritmetica in Champions e quello del Parma verso la salvezza. Storie intense ma certamente meno tese rispetto a un anno fa: era il 18 maggio 2025 e allo stadio accadde di tutto, compreso un battibecco tra le panchine che portò alla doppia espulsione di Conte e Chivu. Ora, invece, il tecnico del Parma è lo spagnolo Carlos Cuesta: e quello con Antonio sarà il primo e forse emozionante incrocio sul campo. Allenatori agli antipodi, i due: uno al debutto, l’altro nel pieno e con un pieno di titoli. Ma quasi separati dalla nascita: Conte è nato il 31 luglio 1969, Cuesta il 29 luglio 1995. Una differenza d’età di 26 anni e due giorni: quando Carlos nasceva, Antonio aveva già vinto il primo scudetto da giocatore della Juve e si apprestava a vincere la Champions. Bella storia.