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domenica 12 aprile 2026
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Moviola Atalanta-Juve: no, quel tocco di Gatti non è rigore

L’analisi di tutti gli episodi accaduti nel match vinto dai bianconeri per 1-0
Dario Cervellati
2 min
TagsMoviolaatalantajuve

Nel primo tempo gara scorrevole per Maresca, che fischia appena quattro falli in 45 minuti più 2 di recupero, mantenendo un metro coerente e poco invasivo. L'arbitro ha lasciato giocare, garantendo ritmo e continuità, senza episodi controversi né momenti di tensione. Voto: 6.

La direzione di Maresca: no rigore per l'Atalanta

Nella ripresa, dopo la rete dello 0-1, Maresca sceglie di abbassare la soglia del fallo. E per questo il fischio per la leggera spinta di Zappacosta su Cambiaso scatena le proteste di De Ketelaere che riceve la prima ammonizione della partita. L'arbitro, però, ha poi mantenuto lo stesso metro su un intervento di Yildiz. Le altre ammonizioni sono state per Thuram, per Cambiaso e per Kostic: tutte e tre per falli su De Keteleare e tutte e tre corrette. Al 17' della ripresa Cambiaso reclama un possibile tocco di mano di De Roon nell'area di rigore dell'Atalanta, ma l'intervento è con la coscia e poi con il pube. Alla prima interruzione Maresca aspetta la conferma del Var Di Paolo, che arriva velocemente e il gioco viene ripreso. C'è, invece, il tocco di braccio di Gatti nell'area di rigore della Juventus al 41' st sul cross di Raspadori. Il contatto con il pallone avviene, però, quando il difendente stava ritraendo il braccio e lo aveva aderente al corpo.  
 
VAR: Di Paolo 6 Fa due rapidi controlli sulle due situazioni in area e solo in una deve valutare il tocco di braccio.  

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