Moviola Atalanta-Juve: no, quel tocco di Gatti non è rigore

La direzione di Maresca: no rigore per l'Atalanta

Nella ripresa, dopo la rete dello 0-1, Maresca sceglie di abbassare la soglia del fallo. E per questo il fischio per la leggera spinta di Zappacosta su Cambiaso scatena le proteste di De Ketelaere che riceve la prima ammonizione della partita. L'arbitro, però, ha poi mantenuto lo stesso metro su un intervento di Yildiz. Le altre ammonizioni sono state per Thuram, per Cambiaso e per Kostic: tutte e tre per falli su De Keteleare e tutte e tre corrette. Al 17' della ripresa Cambiaso reclama un possibile tocco di mano di De Roon nell'area di rigore dell'Atalanta, ma l'intervento è con la coscia e poi con il pube. Alla prima interruzione Maresca aspetta la conferma del Var Di Paolo, che arriva velocemente e il gioco viene ripreso. C'è, invece, il tocco di braccio di Gatti nell'area di rigore della Juventus al 41' st sul cross di Raspadori. Il contatto con il pallone avviene, però, quando il difendente stava ritraendo il braccio e lo aveva aderente al corpo.



VAR: Di Paolo 6 Fa due rapidi controlli sulle due situazioni in area e solo in una deve valutare il tocco di braccio.