Dove vedere Fiorentina-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario
La Fiorentina ospita la Lazio nell'ultima partita della trentaduesima giornata del campionato di Serie A: la viola ha bisogno di punti per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione mentre la Lazio vuole proseguire la striscia di risultati utili consecutivi.
Fiorentina-Lazio, l'orario
Fiorentina-Lazio andrà in scena oggi, lunedì 13 aprile, alle ore 20:45 allo stadio Franchi di Firenze.
Dove vedere Fiorentina-Lazio in diretta tv
Fiorentina-Lazio sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e Now. È possibile attivare le app di DAZN e Now su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Su Sky, la visione sarà possibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
Fiorentina-Lazio, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Serie A anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour; Harrison, Mandragora, Fabbian, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Vanoli
A disposizione: 53 Christensen, 1 Lezzerini, 62 Balbo, 60 Kouadio, 15 Comuzzo, 3 Rugani, 65 Parisi, 4 Brescianini, 19 Solomon, 61 Braschi, 20 Kean.
Indisponibili: Fortini, Lamptey
Squalificati: Fagioli, Gudmundsson
Diffidati: Kean, Pongracic
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Noslin. Allenatore: Sarri
A disposizione: 55 Furlanetto, 99 Giacomone, 4 Patric, 23 Hysaj, 3 Lu.Pellegrini, 21 Belahyane, 7 Dele-Bashiru, 28 Przyborek, 10 Zaccagni, 22 Cancellieri, 20 Ratkov, 9 Pedro.
Indisponibili: Maldini, Marusic, Gila, Provedel, Rovella, Gigot.
Squalificati: - Diffidati: Cancellieri
La Fiorentina ospita la Lazio nell'ultima partita della trentaduesima giornata del campionato di Serie A: la viola ha bisogno di punti per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione mentre la Lazio vuole proseguire la striscia di risultati utili consecutivi.
Fiorentina-Lazio, l'orario
Fiorentina-Lazio andrà in scena oggi, lunedì 13 aprile, alle ore 20:45 allo stadio Franchi di Firenze.