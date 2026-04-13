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Dove vedere Fiorentina-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

Il match del Franchi chiude la trentaduesima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Vanoli e Sarri
TagsSerie AFiorentinaLazio

La Fiorentina ospita la Lazio nell'ultima partita della trentaduesima giornata del campionato di Serie A: la viola ha bisogno di punti per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione mentre la Lazio vuole proseguire la striscia di risultati utili consecutivi.

Fiorentina-Lazio, l'orario

Fiorentina-Lazio andrà in scena oggi, lunedì 13 aprile, alle ore 20:45 allo stadio Franchi di Firenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Dove vedere Fiorentina-Lazio in diretta tv

Fiorentina-Lazio sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e Now. È possibile attivare le app di DAZN e Now su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Su Sky, la visione sarà possibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

 

Fiorentina-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Serie A anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour; Harrison, Mandragora, Fabbian, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Vanoli

A disposizione: 53 Christensen, 1 Lezzerini, 62 Balbo, 60 Kouadio, 15 Comuzzo, 3 Rugani, 65 Parisi, 4 Brescianini, 19 Solomon, 61 Braschi, 20 Kean.

Indisponibili: Fortini, Lamptey

Squalificati: Fagioli, Gudmundsson

Diffidati: Kean, Pongracic

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Noslin. Allenatore: Sarri

A disposizione: 55 Furlanetto, 99 Giacomone, 4 Patric, 23 Hysaj, 3 Lu.Pellegrini, 21 Belahyane, 7 Dele-Bashiru, 28 Przyborek, 10 Zaccagni, 22 Cancellieri, 20 Ratkov, 9 Pedro.

Indisponibili: Maldini, Marusic, Gila, Provedel, Rovella, Gigot.

Squalificati: - Diffidati: Cancellieri

 

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La Fiorentina ospita la Lazio nell'ultima partita della trentaduesima giornata del campionato di Serie A: la viola ha bisogno di punti per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione mentre la Lazio vuole proseguire la striscia di risultati utili consecutivi.

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