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lunedì 13 aprile 2026
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Malagò è il candidato della Serie A alla presidenza della Figc con 18 preferenze

L'ex numero 1 del Coni è il nome scelto dalle big di campionato per il post Gravina alle prossime elezioni del 22 giugno
Giorgio Marota
2 min
TagsSerie AGiovanni Malagòpresidente figc

La Serie A ha scelto Giovanni Malagò. Il dirigente che ha guidato il Coni dal 2013 al 2025 è il primo candidato alla presidenza della Figc in vista delle elezioni del 22 giugno. Le big si sono compattate attorno alla sua figura e hanno trascinato le altre società del massimo campionato arrivando a una maggioranza quasi totale di ben 18 preferenze - come chiedeva lo stesso Malagò - nell’indicare il nome del possibile successore di Gravina. La Lazio di Lotito avrebbe guidato il fronte dell’opposizione, rimasto però in minoranza anche durante l’assemblea odierna insieme al Verona. Ogni componente, com’è noto, può indicare un proprio candidato e la Serie A (complessivamente vale il 18% dei votanti) si è mossa prima di tutte le altre e con largo anticipo. Manca infatti un mese alla data ultima per le candidature, fissata al 13 maggio. Via Rosellini rivendica così un ruolo di capofila del movimento al netto del proprio peso elettivo (la LND e il suo 34% esprimono quasi il doppio delle preferenze) degli appelli all’unità delle altre leghe, che continuano a dialogare tra loro e valutare possibili alternative a Malagò. Anche per avere poi qualche carta da giocare nel caso di una trattativa politica interna.

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