Fiorentina-Lazio, c'è una gru gigante nello stadio: pericolo al Franchi

C'è un po' di apprensione stasera per il monday night della 32ª giornata di Serie A tra Fiorentina e Lazio , in programma allo stadio Artemio Franchi di Firenze. In una giornata primaverile, ma sferzata dal vento, preoccupa la maxi-gru che sovrasta la Curva Fiesole .

Ristrutturazione del Franchi: obiettivo 2027

Tra i vari problemi vissuti dalla squadra viola nel corso di questa stagione, in parte ha anche inciso la situazione stadio, con una ristrutturazione costantemente in corso d'opera che ora sembrerebbe aver preso finalmente il ritmo giusto, con l'obiettivo di riuscire a concludere i lavori nella primavera del 2027.

Il pericolo della gru sulla Fiesole

Seppur non al ritmo immaginato dai tifosi viola, che speravano di festeggiare il centenario del club nel nuovo stadio, i lavori procedono alacremente per quanto riguarda la nuova Fiesole, che si può già immaginare dopo la posa dell'ultima trave. A preoccupare, semmai, è la gru gigante usata per i lavori di ristritturazione della curva, che pende pericolosamente sul campo e che nell'immediatezza del match ha destato più di qualche interrogativo.