Rissa nel tunnel a Genova: due giornate di squalifica e una multa per Ellertsson e Berardi

Era nell’aria dopo quanto accaduto nel tunnel del Ferraris e ora è arrivata anche l’ufficialità: il Giudice Sportivo ha sanzionato con due giornate di squalifica e ammenda Mikael Ellertsson e Domenico Berardi , protagonisti della rissa scoppiata al termine del primo tempo di Genoa-Sassuolo mentre le squadre rientravano negli spogliatoi.

Giudice Sportivo, le decisioni dopo la trentadueisma giornat di Serie A

I due erano stati espulsi in quel frangente, episodio che aveva fatto subito pensare a provvedimenti severi, puntualmente arrivati: oltre allo stop per due turni, sono state inflitte anche multe rispettivamente di 5.000 e 10.000 euro. Nel resto delle decisioni, un turno di squalifica per Josh Doig (Sassuolo), Morten Frendrup e Ruslan Malinovskyi (Genoa), Adrian Ismajli (Torino) e Petar Sucic (Inter). Sul fronte società, ammende di 4.000 euro al Cagliari, 3.000 al Bologna e 2.000 alla Roma.