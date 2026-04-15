Il Parma fa la differenza

A Parma, tra le altre virtù, c’è gente che sa praticare la riconoscenza nei confronti di chi ha lavorato con successo dalle loro parti. E alla prima occasione, è in grado di ricambiare il grande favore ricevuto dimostrando così che la riconoscenza resta un sentimento nobile pur se non molto praticato nel calcio italiano. Il caso di scuola è il cammino attuale del Parma calcio, aff