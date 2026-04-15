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mercoledì 15 aprile 2026
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Il Parma fa la differenza

Leggi il commento sui gialloblù di Cuesta, imbattuti in stagione contro Napoli e Milan
Franco Ordine
1 min
TagsparmaCuesta

Parma, tra le altre virtù, c’è gente che sa praticare la riconoscenza nei confronti di chi ha lavorato con successo dalle loro parti. E alla prima occasione, è in grado di ricambiare il grande favore ricevuto dimostrando così che la riconoscenza resta un sentimento nobile pur se non molto praticato nel calcio italiano. Il caso di scuola è il cammino attuale del Parma calcio, aff

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