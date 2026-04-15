Serie A, gli arbitri: Napoli-Lazio a Zufferli, Marcenaro per Roma-Atalanta
L'AIA ha reso ufficialmente note le designazioni arbitrali per la 33esima giornata del campionato di Serie A. Affidata a Matteo Marchetti la sfida di San Siro tra Inter e Cagliari, mentre sarà Fourneau della sezione di Roma il fischietto di Sassuolo-Como, che aprirà questo turno venerdì alle ore 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.
Serie A, gli arbitri: Roma-Atalanta a Marcenaro, Massimi per Juve-Bologna. Napoli-Lazio a Zufferli di Udine
C'era grande curiosità per quanto concerne le designazioni arbitrali dei big match di giornata, con particolare riferimento a Napoli-Lazio e Roma-Atalanta, senza dimenticare l'affascinante confronto tra Bologna e Juventus. Al "Maradona", sabato alle 18, toccherà a Luca Zufferli di Udine dirigere l'incontro che vedrà protagonisti Antonio Conte e Maurizio Sarri, grande ex del match. Sempre il 18 aprile, alle ore 20:45, riflettori puntati sullo stadio Olimpico, dove sarà Matteo Marcenaro di Genova a dare il via alle ostilità. Partita speciale per Gasperini, che ritrova il suo passato. Domenica sera, invece, c'è Luca Massimi di Termoli per Juventus-Bologna, che mette in palio punti importantissimi per la zona Champions.
Serie A, le designazioni arbitrali della 33esima giornata
Ad aprire il sabato di calcio in Serie A sarà il Sig. Di Marco, fischietto designato per Udinese-Parma. Domenica, invece, lunch match per Michael Fabbri, protagonista in occasione del delicatissimo match tra Cremonese e Torino. Chiffi di Padova per Hellas Verona-Milan, mentre Crezzini e Maresca dirigeranno rispettivamente Pisa-Genoa e Lecce-Fiorentina (Monday Night).
Ecco l'elenco completo delle designazioni arbitrali per la 33esima giornata di Serie A:
SASSUOLO – COMO Venerdì 17/04 h. 18.30
FOURNEAU
BARONE – MONACO
IV: GALIPO’
VAR: DI PAOLO
AVAR: GIUA
INTER – CAGLIARI Venerdì 17/04 h. 20.45
MARCHETTI
ROSSI L. – CAVALLINA
IV: BONACINA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DI BELLO
UDINESE – PARMA Sabato 18/04 h. 15.00
DI MARCO
PERROTTI - BIFFI
IV: RAPUANO
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI PAOLO
NAPOLI – LAZIO Sabato 18/04 h. 18.00
ZUFFERLI
LO CICERO – CECCONI
IV: FELICIANI
VAR: DI BELLO
AVAR: MERAVIGLIA
ROMA – ATALANTA Sabato 18/04 h. 20.45
MARCENARO
BACCINI – ROSSI C.
IV: SACCHI J.L.
VAR: GUIDA
AVAR: SOZZA
CREMONESE – TORINO h. 12.30
FABBRI
PERETTI – TRINCHIERI
IV: ARENA
VAR: LA PENNA
AVAR: DOVERI
H. VERONA – MILAN h. 15.00
CHIFFI
ZINGARELLI – LAUDATO
IV: MASSIMI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GARIGLIO
PISA – GENOA h. 18.00
CREZZINI
PALERMO – MINIUTTI
IV: COLOMBO
VAR: CAMPLONE
AVAR: MASSA
JUVENTUS – BOLOGNA h. 20.45
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: PERENZONI
VAR: MARINI
AVAR: GUIDA
LECCE – FIORENTINA Lunedì 20/04 h. 20.45
MARESCA
COLAROSSI – DEI GIUDICI
IV: PERRI
VAR: DOVERI
AVAR: CAMPLONE