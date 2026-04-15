Serie A, gli arbitri: Napoli-Lazio a Zufferli, Marcenaro per Roma-Atalanta

L'AIA ha reso ufficialmente note le designazioni arbitrali per la 33esima giornata del campionato di Serie A . Affidata a Matteo Marchetti la sfida di San Siro tra Inter e Cagliari , mentre sarà Fourneau della sezione di Roma il fischietto di Sassuolo-Como , che aprirà questo turno venerdì alle ore 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Serie A, gli arbitri: Roma-Atalanta a Marcenaro, Massimi per Juve-Bologna. Napoli-Lazio a Zufferli di Udine

C'era grande curiosità per quanto concerne le designazioni arbitrali dei big match di giornata, con particolare riferimento a Napoli-Lazio e Roma-Atalanta, senza dimenticare l'affascinante confronto tra Bologna e Juventus. Al "Maradona", sabato alle 18, toccherà a Luca Zufferli di Udine dirigere l'incontro che vedrà protagonisti Antonio Conte e Maurizio Sarri, grande ex del match. Sempre il 18 aprile, alle ore 20:45, riflettori puntati sullo stadio Olimpico, dove sarà Matteo Marcenaro di Genova a dare il via alle ostilità. Partita speciale per Gasperini, che ritrova il suo passato. Domenica sera, invece, c'è Luca Massimi di Termoli per Juventus-Bologna, che mette in palio punti importantissimi per la zona Champions.

Serie A, le designazioni arbitrali della 33esima giornata

Ad aprire il sabato di calcio in Serie A sarà il Sig. Di Marco, fischietto designato per Udinese-Parma. Domenica, invece, lunch match per Michael Fabbri, protagonista in occasione del delicatissimo match tra Cremonese e Torino. Chiffi di Padova per Hellas Verona-Milan, mentre Crezzini e Maresca dirigeranno rispettivamente Pisa-Genoa e Lecce-Fiorentina (Monday Night).

Ecco l'elenco completo delle designazioni arbitrali per la 33esima giornata di Serie A:

SASSUOLO – COMO Venerdì 17/04 h. 18.30

FOURNEAU

BARONE – MONACO

IV: GALIPO’

VAR: DI PAOLO

AVAR: GIUA

INTER – CAGLIARI Venerdì 17/04 h. 20.45

MARCHETTI

ROSSI L. – CAVALLINA

IV: BONACINA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI BELLO

UDINESE – PARMA Sabato 18/04 h. 15.00

DI MARCO

PERROTTI - BIFFI

IV: RAPUANO

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI PAOLO

NAPOLI – LAZIO Sabato 18/04 h. 18.00

ZUFFERLI

LO CICERO – CECCONI

IV: FELICIANI

VAR: DI BELLO

AVAR: MERAVIGLIA

ROMA – ATALANTA Sabato 18/04 h. 20.45

MARCENARO

BACCINI – ROSSI C.

IV: SACCHI J.L.

VAR: GUIDA

AVAR: SOZZA

CREMONESE – TORINO h. 12.30

FABBRI

PERETTI – TRINCHIERI

IV: ARENA

VAR: LA PENNA

AVAR: DOVERI

H. VERONA – MILAN h. 15.00

CHIFFI

ZINGARELLI – LAUDATO

IV: MASSIMI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GARIGLIO

PISA – GENOA h. 18.00

CREZZINI

PALERMO – MINIUTTI

IV: COLOMBO

VAR: CAMPLONE

AVAR: MASSA

JUVENTUS – BOLOGNA h. 20.45

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV: PERENZONI

VAR: MARINI

AVAR: GUIDA

LECCE – FIORENTINA Lunedì 20/04 h. 20.45

MARESCA

COLAROSSI – DEI GIUDICI

IV: PERRI

VAR: DOVERI

AVAR: CAMPLONE