Dove vedere Sassuolo-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Il Sassuolo di Fabio Grosso ospita il Como di Cesc Fabregas in occasione della 33esima giornata del campionato di Serie A . Riflettori puntati sui lariani, in piena corsa per il quarto posto, che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League. Nico Paz e compagni sono chiamati a riscattare la pirotecnica sconfitta interna con l' Inter di Chivu. I neroverdi, dal canto loro, sono virtualmente salvi e possono godersi questo rush finale di stagione con maggiore serenità.

Sassuolo-Como, l'orario

Calcio d'inizio previsto per le ore 18:30 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, teatro del confronto tra il Sassuolo di Grosso e il Como di Fabregas.

Dove vedere Sassuolo-Como in diretta tv

Sassuolo-Como sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Sassuolo-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Sassuolo-Como in diretta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.