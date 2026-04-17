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Dove vedere Sassuolo-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida in programma al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia: le probabili scelte di Grosso e Fabregas
TagsSerie ASassuoloComo

Il Sassuolo di Fabio Grosso ospita il Como di Cesc Fabregas in occasione della 33esima giornata del campionato di Serie A. Riflettori puntati sui lariani, in piena corsa per il quarto posto, che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League. Nico Paz e compagni sono chiamati a riscattare la pirotecnica sconfitta interna con l'Inter di Chivu. I neroverdi, dal canto loro, sono virtualmente salvi e possono godersi questo rush finale di stagione con maggiore serenità.

Sassuolo-Como, l'orario

Calcio d'inizio previsto per le ore 18:30 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, teatro del confronto tra il Sassuolo di Grosso e il Como di Fabregas.

Dove vedere Sassuolo-Como in diretta tv

Sassuolo-Como sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Sassuolo-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Sassuolo-Como in diretta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Grosso e Fabregas

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, U. Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

A disposizione: 13 Turati, 16 Zacchi, 25 Coulibaly, 33 Frangella, 66 Pedro Felipe, 35 Lipani, 40 Vrankcx, 44 Iannoni, 8 Nzola, 20 Fadera, 24 Moro.

Indisponibili: Pieragnolo, Candé, Boloca, Romagna, Bakola. Squalificati: Berardi, Doig. Diffidati: Muric, Fadera, Matic.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, N. Paz, Baturina; A. Diao. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: 21 Tornqvist, 22 Vigorito, 18 Moreno, 77 Van der Brempt, 5 Goldaniga, 34 Carlos, 6 Caqueret, 8 Roberto, 15 Lahdo, 17 Rodriguez, 19 Kuhn, 11 Douvikas, 7 Morata.

Indisponibili: Addai. Squalificati: -. Diffidati: Addai, Da Cunha.

 

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Il Sassuolo di Fabio Grosso ospita il Como di Cesc Fabregas in occasione della 33esima giornata del campionato di Serie A. Riflettori puntati sui lariani, in piena corsa per il quarto posto, che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League. Nico Paz e compagni sono chiamati a riscattare la pirotecnica sconfitta interna con l'Inter di Chivu. I neroverdi, dal canto loro, sono virtualmente salvi e possono godersi questo rush finale di stagione con maggiore serenità.

Sassuolo-Como, l'orario

Calcio d'inizio previsto per le ore 18:30 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, teatro del confronto tra il Sassuolo di Grosso e il Como di Fabregas.

Dove vedere Sassuolo-Como in diretta tv

Sassuolo-Como sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Sassuolo-Como, dove vederla in streaming

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