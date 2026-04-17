Orari e date della 35ª giornata di Serie A, Roma-Fiorentina di lunedì
La Lega Serie A ha reso noti orari e date ufficiali della 35esima giornata di campionato, con anticipi e posticipi del quartultimo turno della stagione sportiva 2025-26. Roma-Fiorentina sarà il Monday Night alle ore 20:45.
Serie A, date e orari della 35a giornata
Weekend del primo maggio che si aprirà proprio venerdì sera con lo scontro salvezza tra Pisa e Lecce, mentre sabato ci sarà spazio per l'affascinante sfida tra Como e Napoli al "Sinigaglia". Kick-off alle ore 18. Milan in campo domenica alle ore 15 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, mentre alle 18 la Juve di Spalletti ospiterà il Verona di Sammarco. Inter-Parma il posticipo domenicale alle 20:45. Lunedì, invece, spazio a Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina.
Qui di seguito gli orari e le date ufficiali diffusi dalla Lega Calcio:
35a giornata
Venerdì 1 maggio
20:45 | Pisa - Lecce
Sabato 2 maggio
15:00 | Udinese - Torino
18:00 | Como - Napoli
20:45 | Atalanta - Genoa
Domenica 3 maggio
12:30 | Bologna - Cagliari
15:00 | Sassuolo - Milan
18:00 | Juventus - Verona
20:45 | Inter - Parma
Lunedì 4 maggio
18:30 | Cremonese - Lazio
20:45 | Roma - Fiorentina