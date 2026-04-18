Dove vedere Roma-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario
All'indomani dell'emozionante conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, per la Roma è tempo di scendere in campo davanti al proprio pubblico, chiamato a spingere Malen e compagni verso una vittoria che significherebbe sorpasso sul Como e quinto posto. L'avversario di turno è l'Atalanta di Raffaele Palladino, in procinto di affrontare anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio di Maurizio Sarri.
Roma-Atalanta, l'orario
Calcio d'inizio previsto per le ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, dove l'undici allenato da Gian Piero Gasperini ospiterà l'Atalanta di Raffaele Palladino. Partita speciale per il tecnico giallorosso, pronto a ritrovare il suo recente passato.
Dove vedere Roma-Atalanta in diretta tv
Roma-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky e Now, previo abbonamento. È possibile attivare le app di DAZN e Now su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Su Sky, la visione sarà possibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.
Roma-Atalanta, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida tra Roma e Atalanta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Gasperini e Palladino
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: 95 Gollini, 70 De Marzi, 24 Ziolkowski, 87 Ghilardi, 3 Angeliño, 12 Tsimikas , 61 Pisilli , 97 Zaragoza, 20 Venturino, 78 Vaz. Indisponibili: Pellegrini, Wesley, Koné, Dovbyk, Ferguson, Dybala. Squalificati: -. Diffidati: Mancini, El Aynaoui.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino.
A disposizione: 50 Pardel, 57 Sportiello, 3 Kossounou, 4 Hien, 16 Bellanova, 69 Ahanor, 5 Bakker, 6 Musah, 8 Pasalic, 10 Samardzic, 18 Raspadori, 90 N. Krstovic.
Indisponibili: Rossi, Sulemana. Squalificati: -. Diffidati: De Ketelaere, Hien.
All'indomani dell'emozionante conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, per la Roma è tempo di scendere in campo davanti al proprio pubblico, chiamato a spingere Malen e compagni verso una vittoria che significherebbe sorpasso sul Como e quinto posto. L'avversario di turno è l'Atalanta di Raffaele Palladino, in procinto di affrontare anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio di Maurizio Sarri.
Roma-Atalanta, l'orario
Calcio d'inizio previsto per le ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, dove l'undici allenato da Gian Piero Gasperini ospiterà l'Atalanta di Raffaele Palladino. Partita speciale per il tecnico giallorosso, pronto a ritrovare il suo recente passato.
Dove vedere Roma-Atalanta in diretta tv
Roma-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky e Now, previo abbonamento. È possibile attivare le app di DAZN e Now su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Su Sky, la visione sarà possibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.
Roma-Atalanta, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida tra Roma e Atalanta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.