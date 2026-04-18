Si chiama Nesta, ma fa il bomber: Elphege trascina il Parma, Udinese ko

Il primo gol in Serie A non si scorda più, soprattutto se a segnarlo è uno che si chiama Nesta ma gioca da attaccante. E lo fa anche bene. Nesta Elphege ha risolto una partita complicata e importantissima per il Parma, vittorioso in casa dell' Udinese di misura, 1-0 grazie al suo centravanti di 25 anni acquistato durante lo scorso mercato invernale dal Grenoble. Il francese ci ha messo appena cinque minuti dal suo ingresso in campo a sbloccare la partita, realizzando un gol da attaccante puro. È bastata quella giocata ai gialloblù, insieme ad una solida fase difensiva e alle super parate di Suzuki, a strappare i tre punti, fondamentali nella corsa salvezza, che ora vede la squadra di Cuesta a +12 sul Lecce terzultimo.

La partita

Il primo tempo è stato piuttosto noioso, privo di particolari guizzi da parte degli attaccanti. Cuesta ha scelto Pellegrino con Strefezza, Runjaic si è affidato al solito Zaniolo, sostenuto dalla fantasia di Atta e di Ekkelenkamp, ma nessuno ha saputo trovare il varco giusto. La svolta è arrivato nella ripresa, anzi durante l'intervallo: i giramenti di testa di Pellegrino hanno obbligato Cuesta al cambio della punta. Dentro Elphege al 47', decisivo in una manciata di minuti: al 52' l'attaccante francese ha stoppato dentro l'area, si è girato dribblando il difensore, e ha battuto Okoye. Un gran gol, soprattutto il gol-partita.