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domenica 19 aprile 2026
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I tifosi del Verona fischiano Leao e Maignan: il portiere chiede a Chiffi di intervenire, parte l’annuncio dagli altoparlanti del Bentegodi

Dopo gli ululati riservati a fine primo tempo al portoghese, è stato il francese a richiamare l'attenzione del direttore di gara a inizio ripresa: tifosi scaligeri avvisati
1 min
TagsMilanVeronaSerie A

Momenti caldi al Bentegodi nel corso di Verona-Milan, con lo speaker chiamato a diffondere un messaggio pubblico per avvisare i tifosi scaligeri del rischio sospensione per cori discriminatori. Protagonisti prima Leao e poi Maignan.

Maignan richiama Chiffi, cosa è successo

Il primo tempo si era chiuso con salve di fischi nei confronti di Leao, autore dell'assist per il gol che ha sbloccato la gara a favore dei rossoneri. Ad inizio ripresa, al momento di prendere posto tra i pali sotto la curva dei tifosi di casa, Maignan ha ricevuto la classica accoglienza riservata a tutti i portieri ospiti, ma evidentemente qualcuno è andato oltre. Ed infatto il portiere francese ha richiamato l'attenzione del direttore di gara Chiffi per segnalare gli ululati razzisti levatisi dagli spalti. Si è così attivata la procedura, che ha portato all'annuncio dello speaker, accolto malissimo dal pubblico veronese, che parrebbe comunque aver limitato la deriva discriminatoria, pur continuando a fischiare sonoramente Maignan ad ogni pallone toccato.

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