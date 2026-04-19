I tifosi del Verona fischiano Leao e Maignan: il portiere chiede a Chiffi di intervenire, parte l’annuncio dagli altoparlanti del Bentegodi

Maignan richiama Chiffi, cosa è successo

Il primo tempo si era chiuso con salve di fischi nei confronti di Leao, autore dell'assist per il gol che ha sbloccato la gara a favore dei rossoneri. Ad inizio ripresa, al momento di prendere posto tra i pali sotto la curva dei tifosi di casa, Maignan ha ricevuto la classica accoglienza riservata a tutti i portieri ospiti, ma evidentemente qualcuno è andato oltre. Ed infatto il portiere francese ha richiamato l'attenzione del direttore di gara Chiffi per segnalare gli ululati razzisti levatisi dagli spalti. Si è così attivata la procedura, che ha portato all'annuncio dello speaker, accolto malissimo dal pubblico veronese, che parrebbe comunque aver limitato la deriva discriminatoria, pur continuando a fischiare sonoramente Maignan ad ogni pallone toccato.