Pisa-Genoa 1-2: De Rossi a un passo dalla salvezza, Hiljemark scivola verso la Serie B

PISA - Nel terzo match domenicale della 33ª giornata di Serie A il Genoa si impone 2-1 in casa del Pisa e vede ormai a un passo la salvezza. Alla Cetilar Arena Garibaldi la formazione di Daniele De Rossi parte male per poi rimontare e vincere, inguaiando i toscani di Hiljemark, ultimi con il Verona e ormai destinati alla Serie B. Il Pisa, privo di Marin e Denoon, si affida in attacco al tandem formato da Tramoni e Moreo. Nel Genoa, senza Cornet, Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup e Malinovskyi, ci sono Baldanzi e Ekhator in appoggio della punta Colombo mentre Vitinha parte in panchina. La prima occasione da gol è per il Grifone con un bello spunto di Baldanzi il cui tiro dal limite finisce fuori di pochissimo. Al 19' il Pisa passa in vantaggio con un colpo di testa in mischia di Canestrelli su calcio d'angolo di Angori. Al 22' lo stesso numero 3 dei toscani sciupa clamorosamente il raddoppio a conclusione di una galoppata solitaria in contropiede, affiancato da Tramoni: Angori sceglie la conclusione personale piuttosto che servire il compagno e Bijlow salva di piede in uscita bassa. Il Genoa ringrazia e al 41' pareggia su azione partita da fallo laterale sulla trequarti d'attacco: Colombo è bravissimo a proteggere palla per Baldanzi, autore dell'assist vincente a favore di Ekhator che batte Semper con un sinistro potente all'incrocio. Poco prima dell'intervallo Colombo ha l'occasione dell'1-2 rossoblù, ma manca il bersaglio da pochi passi.