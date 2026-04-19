Pisa-Genoa 1-2: De Rossi a un passo dalla salvezza, Hiljemark scivola verso la Serie B
PISA - Nel terzo match domenicale della 33ª giornata di Serie A il Genoa si impone 2-1 in casa del Pisa e vede ormai a un passo la salvezza. Alla Cetilar Arena Garibaldi la formazione di Daniele De Rossi parte male per poi rimontare e vincere, inguaiando i toscani di Hiljemark, ultimi con il Verona e ormai destinati alla Serie B. Il Pisa, privo di Marin e Denoon, si affida in attacco al tandem formato da Tramoni e Moreo. Nel Genoa, senza Cornet, Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup e Malinovskyi, ci sono Baldanzi e Ekhator in appoggio della punta Colombo mentre Vitinha parte in panchina. La prima occasione da gol è per il Grifone con un bello spunto di Baldanzi il cui tiro dal limite finisce fuori di pochissimo. Al 19' il Pisa passa in vantaggio con un colpo di testa in mischia di Canestrelli su calcio d'angolo di Angori. Al 22' lo stesso numero 3 dei toscani sciupa clamorosamente il raddoppio a conclusione di una galoppata solitaria in contropiede, affiancato da Tramoni: Angori sceglie la conclusione personale piuttosto che servire il compagno e Bijlow salva di piede in uscita bassa. Il Genoa ringrazia e al 41' pareggia su azione partita da fallo laterale sulla trequarti d'attacco: Colombo è bravissimo a proteggere palla per Baldanzi, autore dell'assist vincente a favore di Ekhator che batte Semper con un sinistro potente all'incrocio. Poco prima dell'intervallo Colombo ha l'occasione dell'1-2 rossoblù, ma manca il bersaglio da pochi passi.
PISA-GENOA 1-2, TABELLINO E STATISTICHE
Il rigore della vittoria
Al 55' il Genoa raddoppia su calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Canestrelli su conclusione di Baldanzi: Colombo va sul dischetto e trasforma il penalty, spiazzando Semper. Con il passare di minuti i liguri si rintanano e il Pisa spinge sempre più alla ricerca del pareggio: al 72' Aebischer si fa pericoloso con un diagonale ravvicinato e sporcato da un difensore, che Bijlow devia in angolo con un riflesso felino. La sfuriata offensiva dei toscani non dura più di tanto mentre il Genoa si riorganizza e porta a casa tre punti d'oro, imponendosi per 2-1 in terra toscana. I ragazzi di De Rossi sono praticamente salvi grazie alla quinta vittoria nelle ultime 8 gare; il Pisa invece, con la peggior difesa della Serie A (60 gol incassati), perde la settima delle ultime 8 partite e scivola mestamente verso la retrocessione in Serie B.