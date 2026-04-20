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Dove vedere Lecce-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sul match di Serie A: le possibili scelte dei due allenatori
TagsSerie ALecceFiorentina

Il Lecce ospita la Fiorentina nel match che chiude la trentatreesima giornata del campionato di Serie A: le squadre di Di Francesco e Vanoli sono entrambe alle ricerca di punti salvezza.

Lecce-Fiorentina, l'orario

Lecce-Fiorentina andrà in scena oggi, lunedì 20 aprile, alle ore 20:45 allo stadio Via del Mare di Lecce.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Dove vedere Lecce-Fiorentina in diretta tv

Lecce-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

 

Lecce-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida valida per la 33esima giornata di Serie A anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Sielbert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, N'Dri; Stulic. Allenatore: Di Francesco

A disposizione: 1 Fruchtl, 32 Samooja, 18 Jean, 23 Ndaba 13 Perez, 79 Ngom, 14 Helgason, 80 Kovac, 6 Sala,36 Marchiwinski,19 Banda, 99 Cheddira.

Indisponibili: Sottil, Gaspar, Berisha

Squalificati: - Diffidati:Tiago Gabriel

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Solomon, Ndour, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli

A disposizione: 53 Christensen, 60 Kouadio, 15 Comuzzo, 3 Rugani, 23 Kospo, 62 Balbo, 69 Puzzoli, 4 Brescianini, 80 Fabbian, 22 Fazzini, 17 Harrison, 61 Braschi, 1 Lezzerini.

Indisponibili: Parisi, Fortini, Kean, Lamptey

Squalificati: - Diffidati: Kean, Pongracic

 

 

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Il Lecce ospita la Fiorentina nel match che chiude la trentatreesima giornata del campionato di Serie A: le squadre di Di Francesco e Vanoli sono entrambe alle ricerca di punti salvezza.

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