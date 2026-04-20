Dove vedere Lecce-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario
Il Lecce ospita la Fiorentina nel match che chiude la trentatreesima giornata del campionato di Serie A: le squadre di Di Francesco e Vanoli sono entrambe alle ricerca di punti salvezza.
Lecce-Fiorentina, l'orario
Lecce-Fiorentina andrà in scena oggi, lunedì 20 aprile, alle ore 20:45 allo stadio Via del Mare di Lecce.
Dove vedere Lecce-Fiorentina in diretta tv
Lecce-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Lecce-Fiorentina, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida valida per la 33esima giornata di Serie A anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Sielbert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, N'Dri; Stulic. Allenatore: Di Francesco
A disposizione: 1 Fruchtl, 32 Samooja, 18 Jean, 23 Ndaba 13 Perez, 79 Ngom, 14 Helgason, 80 Kovac, 6 Sala,36 Marchiwinski,19 Banda, 99 Cheddira.
Indisponibili: Sottil, Gaspar, Berisha
Squalificati: - Diffidati:Tiago Gabriel
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Solomon, Ndour, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli
A disposizione: 53 Christensen, 60 Kouadio, 15 Comuzzo, 3 Rugani, 23 Kospo, 62 Balbo, 69 Puzzoli, 4 Brescianini, 80 Fabbian, 22 Fazzini, 17 Harrison, 61 Braschi, 1 Lezzerini.
Indisponibili: Parisi, Fortini, Kean, Lamptey
Squalificati: - Diffidati: Kean, Pongracic
Il Lecce ospita la Fiorentina nel match che chiude la trentatreesima giornata del campionato di Serie A: le squadre di Di Francesco e Vanoli sono entrambe alle ricerca di punti salvezza.
Lecce-Fiorentina, l'orario
Lecce-Fiorentina andrà in scena oggi, lunedì 20 aprile, alle ore 20:45 allo stadio Via del Mare di Lecce.