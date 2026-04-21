Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: tre calciatori squalificati, multe per Lecce e Napoli

Dopo l’ultimo turno di campionato, il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari relativi alle gare di Serie A. Sono tre i calciatori fermati, tutti per una giornata, mentre sanzioni economiche sono state inflitte a due club per il comportamento dei propri sostenitori. Per quanto riguarda i giocatori, dovranno scontare un turno di squalifica Marin Pongracic della Fiorentina, Tiago Gabriel del Lecce e Jesper Karlström dell’Udinese . I tre salteranno quindi la prossima giornata di campionato, costringendo i rispettivi allenatori a rivedere le scelte di formazione.

Giudice sportivo, multe per Napoli e Lecce

Non solo calciatori: tra i provvedimenti figura anche uno stop per un membro dello staff sanitario. È stato infatti squalificato per una giornata Traggiai, operatore sanitario del Sassuolo. Sul fronte delle società, il Giudice Sportivo ha disposto ammende nei confronti di Lecce e Napoli. La sanzione più pesante riguarda il Lecce, multato di 10.000 euro per il comportamento dei propri tifosi, che durante la gara hanno lanciato nel recinto di gioco due petardi, numerosi fumogeni e quattro bottigliette. Ammenda anche per il Napoli, che dovrà pagare 5.000 euro. La motivazione fa riferimento al lancio, da parte dei sostenitori azzurri, di una lattina verso il settore occupato dai tifosi avversari — oggetto che è caduto nella cosiddetta “zona cuscinetto” — oltre a due bottigliette di plastica finite nel recinto di gioco.