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Milan-Juve a Sozza, Bologna-Roma a Di Bello: tutti gli arbitri della 34ª giornata© LAPRESSE

Milan-Juve a Sozza, Bologna-Roma a Di Bello: tutti gli arbitri della 34ª giornata

Ecco le designazioni ufficiali per il prossimo turno di Serie A. A Mariani Torino-Inter, sfida che può assegnare lo scudetto
2 min
TagsSerie AArbitri

La 34ª giornata di Serie A si preannuncia decisiva su più fronti, dalla corsa al titolo alla lotta per un posto in Champions League. Grande attenzione soprattutto per le sfide tra Milan e Juve, e tra Bologna e Roma, senza dimenticare il possibile match scudetto tra Torino e Inter.

Gli arbitri della prossima giornata di Serie A

Il match più delicato del turno sarà quello tra Torino e Inter, in programma domenica 26 aprile alle 18. A dirigere la gara sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, affiancato dagli assistenti Bindoni e Tegoni. Il quarto uomo sarà Crezzini, mentre al VAR ci saranno Mazzoleni e Paganessi. Sabato alle 18 riflettori puntati su Bologna-Roma, sfida fondamentale in chiave europea. A dirigere l’incontro sarà Marco Di Bello, chiamato a gestire un match che potrebbe incidere sulla corsa alle coppe. La domenica sera si chiuderà con uno dei grandi classici del calcio italiano: Milan-Juve, in programma alle 20.45. Il match, decisivo per la zona Champions, sarà arbitrato da Simone Sozza della sezione di Seregno. Ad aprire il turno sarà Napoli-Cremonese, anticipo di venerdì alle 20.45, diretto da Daniele Doveri.

Sabato si prosegue con:

  • Parma-Pisa (ore 15), arbitro Calzavara
  • Bologna-Roma (ore 18), arbitro Di Bello
  • Verona-Lecce (ore 20.45), arbitro Massa

Domenica:

  • Fiorentina-Sassuolo (ore 12.30), arbitro Marinelli
  • Genoa-Como (ore 15), arbitro La Penna
  • Torino-Inter (ore 18), arbitro Mariani
  • Milan-Juventus (ore 20.45), arbitro Sozza

A chiudere la giornata, lunedì:

  • Cagliari-Atalanta (ore 18.30), arbitro Sacchi
  • Lazio-Udinese (ore 20.45), arbitro Bonacina

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