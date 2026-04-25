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Dove vedere Parma-Pisa in tv? Dazn o Sky, orario© LAPRESSE

Dove vedere Parma-Pisa in tv? Dazn o Sky, orario

Cuesta e Hiljemark si sfidano al Tardini: tutte le info per seguire la partita
TagsPisaparmaSerie A

Parma e Pisa si sfidano al Tardini per la 34esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Cuesta si avvicina sempre di più alla salvezza aritmetica mentre quella di Hiljemark vuole onorare il campionato fino alla fine. Toscani che dovranno fare fronte alle assenze dell'ultim'ora di Tramoni e Durosinmi

Parma-Pisa, l'orario

Parma-Pisa andrà in scena oggi, sabato 25 aprile, alle ore 15 allo stadio Tardini di Parma.

Dove vedere Parma-Pisa in diretta tv

Parma-Pisa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Parma-Pisa, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida valida per la 34esima giornata di Serie A anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Cuesta e Hiljemark

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Troilo, Circati; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

A disposizione: 40 Corvi, 5 Valenti, 3 Ndiaye, 22 Sorensen, 29 Carboni,41 Nicolussi Caviglia, 8 Estevez ,11 Almqvist, 17 Ondrejka, 98 Oristanio, 9 Pellegrino.

Indisponibili: Frigan, Cremaschi. Squalificati: -. Diffidati: Nicolussi Caviglia, Britschgi.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Léris, Angori; Moreo, Meister. Allenatore: Hiljemark.

A disposizione: 22 Scuffet, 12 Nicolas, 33 Calabresi, 26 Coppola, 39 Albiol, 36 Piccinini, 35 Loyola, 8 Hojholt, 21 Vural, 19 Iling, 11 Cuadrado, 23 Stengs, 81 Stojlokovic, 99 Lorran.

Indisponibili: Marin, Denoon, Tramoni, Durosinmi. Squalificati: -. Diffidati: Touré. 

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Parma e Pisa si sfidano al Tardini per la 34esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Cuesta si avvicina sempre di più alla salvezza aritmetica mentre quella di Hiljemark vuole onorare il campionato fino alla fine. Toscani che dovranno fare fronte alle assenze dell'ultim'ora di Tramoni e Durosinmi

Parma-Pisa, l'orario

Parma-Pisa andrà in scena oggi, sabato 25 aprile, alle ore 15 allo stadio Tardini di Parma.

Dove vedere Parma-Pisa in diretta tv

Parma-Pisa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Parma-Pisa, dove vederla in streaming

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