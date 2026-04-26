Fabregas batte il Genoa e aggancia la Roma: De Rossi ko, decisivi Douvikas e Diao

Il Como espugna Marassi e aggancia la Roma : 2-0 in casa del Genoa . Vittoria importantissima per la squadra di Fabregas che tiene il ritmo della Roma nella lotta Champions e ora guarderà da spettatore interessato il big match di San Siro tra Milan e Juventus. Un gol per tempo per i lombardi: Douvikas la sblocca dopo dieci minuti, Diao firma il raddoppio al 68'. Nulla da fare per il Genoa di De Rossi che interrompe l'ottimo ruolino di marcia dopo le due vittorie consecutive contro Sassuolo e Pisa. Rossoblù che rimangono a debita distanza dalla zona retrocessione: +11 dal terzultimo posto con quattro giornate al termine del campionato, la salvezza aritmetica è a un passo.

Il Como vince a Marassi. Ansia per Nico Paz

Partita che inizia subito fortissimo con la prima occasione per il Genoa: Vitinha in area salta Butez, ma con la porta spalancata non riesce a inquadrare lo specchio. Passano due minuti e il Como trova la rete del vantaggio con Douvikas. Pennellata perfetta di Da Cunha per l'attaccante greco che salta più in alto di tutti e di testa mette il pallone alle spalle di Bijlow. Il Genoa prova a reagire, Vitinha spreca un'altra opportunità su un passaggio sbagliato di Butez ma scivola al momento del tiro. Al Como basta una fiammata per riaccendersi e lo fa con Nico Paz, che con un colpo di testa su cross di Valle colpisce il palo. Da segnalare all'intervallo l'uscita dal campo di Nico Paz: l'argentino è uscito per un problema alla testa dopo uno scontro aereo con Marcandalli. Si era fatto medicare per poi rientrare in campo, ma il trequartista non ce l'ha fatta e al suo posto è entrato Caqueret.

Diao firma il raddoppio. Bijlow esce per infortunio

Infortunio importante anche per De Rossi che ha dovuto sostituire il portiere Bijlow, sempre all'intervallo. L'estremo difensore ha accusato un problema muscolare al termine del primo tempo e al suo posto è entrato Leali. Tra la fine del primo e l'inizio del secondo tempo i ritmi scendono, sono molto più spezzettati e nessuna delle due riesce a trovare la quadra. Nel miglior momento del Genoa, con il Como che stava soffrendo parecchio in difesa, Diao firma il gol del 2-0. Una doccia fredda per i rossoblù che non riescono ad arginare Baturina: cross dal fondo del croato, Caqueret serve involontariamente Diao che a due passi dalla porta colpisce di testa e la mette dentro. La partita scivola poi sul 2-0 finale.