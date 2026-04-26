Quando l'Inter può vincere lo Scudetto: tutte le ipotesi e le combinazioni dopo il pareggio contro il Torino
Scudetto sempre più vicino per l'Inter, che però dopo il pari con il Torino deve fare i conti con l'aritmetica per capire se e quando potrà festeggiare in anticipo il tricolore. La prima condizione necessaria, seppur non sufficiente, per fregiarsi del titolo già la prossima settimana è che il Milan non batta la Juventus questa sera. Ma non solo.
Le possibili combinazioni
Con la vittoria sarebbe stato molto più semplice, ma anche il 2-2 con i granata potrebbe garantire all'Inter di festeggiare sabato, senza scendere in campo, ma molto dipenderà dal risultato di Milan-Juventus di questa sera e di Como-Napoli della prossima settimana.
Se il Milan pareggiasse con la Juve, virtualmente potrebbe ancora arrivare a 79 punti e l’Inter in questo caso dovrebbe rinviare l'appuntamento con i festeggiamenti.
Se il Milan dovesse perdere contro la Juve arriverebbe al massimo a 78 punti, a quel punto con un solo scenario per l'Inter tricolore: il Napoli dovrebbe perdere a Como sabato.prossimo.