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Quando l'Inter può vincere lo Scudetto: tutte le ipotesi e le combinazioni dopo il pareggio contro il Torino

Nerazzurri ormai ad un passo dal tricolore, ma per festeggiare già la prossima settimana occorre che si combinino alcuni risultati
2 min
TagsInterScudettoTorino

Scudetto sempre più vicino per l'Inter, che però dopo il pari con il Torino deve fare i conti con l'aritmetica per capire se e quando potrà festeggiare in anticipo il tricolore. La prima condizione necessaria, seppur non sufficiente, per fregiarsi del titolo già la prossima settimana è che il Milan non batta la Juventus questa sera. Ma non solo.

 

 

Le possibili combinazioni

Con la vittoria sarebbe stato molto più semplice, ma anche il 2-2 con i granata potrebbe garantire all'Inter di festeggiare sabato, senza scendere in campo, ma molto dipenderà dal risultato di Milan-Juventus di questa sera e di Como-Napoli della prossima settimana.

Se il Milan pareggiasse con la Juve, virtualmente potrebbe ancora arrivare a 79 punti e l’Inter in questo caso dovrebbe rinviare l'appuntamento con i festeggiamenti.

Se il Milan dovesse perdere contro la Juve arriverebbe al massimo a 78 punti, a quel punto con un solo scenario per l'Inter tricolore: il Napoli dovrebbe perdere a Como sabato.prossimo.

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