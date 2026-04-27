Dove vedere Cagliari-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

L'Atalanta torna in campo dopo la grande delusione in Coppa Italia . Trasferta in Sardegna contro il Cagliari per la squadra di Palladino , reduce dalla dolorosa sconfitta ai rigori nella semifinale contro la Lazio. I bergamaschi possono però ancora sperare nell'Europa e tutto dipenderà da come andrà a finire proprio la finale di Coppa Italia. Nel frattempo devono difendere il settimo posto e provare a insidiare Roma e Como.

Cagliari-Atalanta, l'orario

Cagliari-Atalanta è in programma oggi, lunedì 27 aprile, alle ore 18:30, alla Unipol Domus di Cagliari.

Dove vedere Cagliari-Atalanta in diretta tv

Cagliari-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Cagliari-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Cagliari-Atalanta anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.