Dove vedere Cagliari-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario
L'Atalanta torna in campo dopo la grande delusione in Coppa Italia. Trasferta in Sardegna contro il Cagliari per la squadra di Palladino, reduce dalla dolorosa sconfitta ai rigori nella semifinale contro la Lazio. I bergamaschi possono però ancora sperare nell'Europa e tutto dipenderà da come andrà a finire proprio la finale di Coppa Italia. Nel frattempo devono difendere il settimo posto e provare a insidiare Roma e Como.
Cagliari-Atalanta, l'orario
Cagliari-Atalanta è in programma oggi, lunedì 27 aprile, alle ore 18:30, alla Unipol Domus di Cagliari.
Dove vedere Cagliari-Atalanta in diretta tv
Cagliari-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Cagliari-Atalanta, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Cagliari-Atalanta anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Pisacane e Palladino
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Palestra, Deiola, Gaetano, Adopo; Borrelli, Esposito. Allenatore: Pisacane.
A disposizione: 12 Sherri, 24 Ciocci, 28 Zappa, 22 Dossena, 18 Raterink, 27 Liteta, 25 Sulemana, 90 Folorunsho, 20 Albarracin, 19 Belotti, 9 Kilicsoy, 37 Trepy, 31 Mendy.
Indisponibili: Felici, Idrissi, Pavoletti, Mazzitelli.
Squalificati: -.
Diffidati: Gaetano, Zè Pedro.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Palladino.
A disposizione: 50 Pardel, 57 Sportiello, 3 Kossounou, 4 Hien, 40 Obric, 69 Ahanor, 5 Bakker, 6 Musah, 8 Pasalic, 59 Zalewski, 10 Samardzic, 7 Sulemana, 90 Krstovic.
Indisponibili: Rossi, Bernasconi.
Squalificati: -.
Diffidati: De Ketelaere, Djimsiti, Hien.
L'Atalanta torna in campo dopo la grande delusione in Coppa Italia. Trasferta in Sardegna contro il Cagliari per la squadra di Palladino, reduce dalla dolorosa sconfitta ai rigori nella semifinale contro la Lazio. I bergamaschi possono però ancora sperare nell'Europa e tutto dipenderà da come andrà a finire proprio la finale di Coppa Italia. Nel frattempo devono difendere il settimo posto e provare a insidiare Roma e Como.
Cagliari-Atalanta, l'orario
Cagliari-Atalanta è in programma oggi, lunedì 27 aprile, alle ore 18:30, alla Unipol Domus di Cagliari.
Dove vedere Cagliari-Atalanta in diretta tv
Cagliari-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Cagliari-Atalanta, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Cagliari-Atalanta anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.