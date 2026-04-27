L'Aia sul caso Rocchi-Gervasoni: "C'è grande rammarico. Il nuovo regolamento prevede la possibilità di un supervisore"

"L'Associazione Italiana Arbitri esprime il proprio rammarico per quanto appreso dagli organi di stampa in relazione alla vicenda che coinvolge il designatore arbitrale della CAN A e B, Gianluca Rocchi, e il componente Andrea Gervasoni. Il Comitato Nazionale, nella seduta odierna, provvederà alle determinazioni conseguenti e ad assicurare la continuità della funzione tecnica della citata Commissione". Così l'Aia, in un comunicato stampa ufficiale, si espone in merito all'inchiesta della procura di Milano che vede tra gli indagati Rocchi e Gervasoni.