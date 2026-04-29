Il mal di gol sprofonda la Serie A, il campionato più asfittico d'Europa

Il massimo torneo italiano è ultimo nella Top 20 di Kickest: una rete ogni 37' (Champions ogni 26'; Bundesliga ogni 28', Premier ogni 33') ed è superato anche dalla B (ogni 35') e dalla Conference (ogni 36'). Tatticismi esasperati, pareggi in bianco, corto muso: così vincono gli sbadigli