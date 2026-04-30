Rocchi: "Sono sempre trasparente con tutti su tutto"

«Sono sempre trasparente con tutti su tutto». A parlare è Gianluca Rocchi , ex designatore autosospesosi sabato scorso dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia sull’inchiesta che lo vede indagato, con altri quattro, alla Procura di Milano, per «frode sportiva». Lo fa alla trasmissione Le Iene, che ieri sera ha mandato in onda il servizio su questa nuova inchiesta, con tutti i punti di vista (De Meo, Rocca, le domande al procuratore federale Chinè). Ma le domande a Rocchi non fanno parte di un’intervista dell’ultima ora. Risalirebbe a qualche tempo fa, in occasione di un altro scandalo che ha coinvolto il mondo arbitrale, anche quello probabilmente autoalimentato dall’interno. Le immagini sono state registrate prima che tutto scoppiasse, come comunica la stessa Mediaset sul proprio sito.

Risposta

Dunque, il fatto è la risposta di Paterna alla bussata della sala VAR durante la review del mani di Balogh in Udinese-Parma che si vede nel video. Il VAR dice: «E’ rigore?» lasciando intendere che possa esserci qualcosa di poco chiaro nella gestione di quello che avviene nel VOR: «Lavoriamo in una maniera soltanto, per cui non abbiamo grandi problemi. Io sono trasparente con tutti su tutto”, dichiarò l’ex arbitro e designatore arbitrale.

Trasparenza

Rocchi anche all’epoca rispose in maniera chiara, tanto che potrebbe essere riproposta oggi. Come hanno fatto Le Iene: «Io vi ripeto – aggiunge l’ex designatore – lavoro sempre ed esclusivamente in una maniera soltanto». E poi sulla richiesta di maggiore chiarezza sul Var Rocchi ha risposto così: «Totale, ma io l’ho sempre fatto, quindi non è che vi devo promettere quello che sto già facendo».