Il Lecce manda Pisa e Verona in Serie B: Di Francesco, tre punti d'oro per la salvezza 

Il Lecce condanna Pisa e Verona alla Serie B . Con la vittoria per 2-1, grazie ai gol di Banda e Cheddira (che esulta in lacrime), i salentini si trovano al momento in zona salvezza a 32 punti, a più 13 dall'Hellas che con quattro partite a disposizione può raggiungere al massimo 31 punti in classifica. I toscani restano il fanalino di coda, a quota 18. Sono tre punti preziosissimi per Di Francesco, che sale momentaneamente a +4 sulla Cremonese. Ora la squadra di Giampaolo è chiamata a rispondere: lunedì ospiterà la Lazio in una sfida che si preannuncia infuocata. Il Verona invece domenica andrà all'Allianz Stadium per affrontare la Juve sapendo già di non avere più chance di salvezza. L'aritmetica retrocessione è arrivata questa sera, senza giocare.

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Ritmi blandi nel primo tempo

I giallorossi vincono 2-1 la partita della paura, condizionata dal timore di sprecare quello che potrebbe alla fine diventare un autentico match-point stagionale. Nel primo tempo ritmi blandi con le due squadre che dimostrano di avere poco o nulla da offrire in attacco. Parte più deciso il Lecce che al 4' si fa vedere con Banda, il suo spunto si conclude con un tiro dal limite dell'area comodamente parato da Semper. La (timida) risposta del Pisa arriva al 13' con una punizione di Aebischer dai 20 metri deviata plasticamente da Falcone. Due minuti dopo si vede ancora il Pisa ed è incredibile l'errore di Stojilković, che solo davanti al portiere calcia a lato sul primo palo. Al 21' ancora Stojilkovic salta Siebert e si accentra, il suo tiro è deviato in angolo dalla difesa Al 23' Akinsanmiro la combina grossa: il suo retropassaggio al portiere trova Semper fuori dai pali con l'estremo difensore costretto a correre all'indietro per sventare la clamorosa autorete. Il primo tempo è tutto qui.

Succede tutto nella ripresa

Nella ripresa, al 3' il Pisa spaventa il Lecce con un diagonale di Stoijlkovic respinto da Falcone, ma tre minuti dopo i salentini trovano il vantaggio: Cheddira resiste a una carica e smarca Banda che salta Canestrelli e batte Semper con un bel diagonale. Ma i padroni di casa provano a reagire e all'11' con Leris trovano il pari: l'esterno raccoglie un pallone vagante si coordina e calcia in porta sorprendendo Falcone. Il Lecce accusa il colpo, ma non si disunisce e al 20' trova il gol decisivo: contropiede micidiale di Pierotti che si incunea come il coltello nel burro nella difesa nerazzurra correndo per 50 metri palla al piede per poi servire un assist al bacio a Cheddira che incrocia sul palo alla destra di Semper. Gli ospiti sanno che può essere il match-point della stagione e finiscono per abbassarsi forse persino troppo, ma uno sterile Pisa punge poco o nulla. Anzi al 34' arriva anche il 3-1 con una deviazione fortunosa di Camarda su tiro di Pierotti, ma l'attaccante è in fuorigioco. Il resto è ordinaria amministrazione per Falcone. Lecce vince ed esulta insieme ai mille tifosi nel settore ospiti. Per Di Francesco sono tre punti preziosi in chiave salvezza.