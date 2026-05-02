Atalanta-Genoa 0-0: De Rossi ferma Palladino e vede la salvezza

Un punto per uno, Palladino rallenta in zona Europa mentre De Rossi consolida la salvezza. Atalanta-Genoa finisce 0-0 con poche emozioni e due convinzioni: per la Dea è lo stop quasi definitivo per le speranze d'Europa, per i rossoblù invece la permanenza in Serie A non è ancora aritmetica ma si avvicina moltissimo. Gli attacchi non brillano, anzi vengono soffocati dalle difese, e così la gara scivola via tra lunghi momenti di noia e piccoli sussulti, vedi la traversa di Raspadori. Nel mezzo, l'emozione per Malinovskyi di riabbracciare il suo vecchio pubblico. Prosegue l'astinenza di vittorie in casa per la Dea che non vince dal 22 marzo contro il Verona.

Atalanta-Genoa 0-0 Nel primo tempo la partita rimane bloccata, Scamacca e Krstovic, scelti in coppia da Palladino per guidare l'attacco, non sfondano e vengono controllati bene dalla difesa del Genoa. Ostigard, su tutti, è ovunque e sempre preciso. Zalewski e De Ketelaere girano e spaziano, muovono il gioco ma senza incidere. Il pallino rimane nei piedi dei nerazzurri che fanno salire il dato sul possesso palla, incassando qualche sortita rossoblù in contropiede. Al riposo lo 0-0 è inevitabile e nella ripresa Palladino, scontento, prova a dare la scossa: bocciato Scamacca, dentro Raspadori, che al 63' si divora la palla dell'1-0 calciando addosso a Bijlow da due passi.

L'ex Malinovskyi e la traversa di Raspadori Al 69' anche De Rossi mischia le carte e lancia nella mischia l'ex Malinovskyi, che si becca gli applausi del suo vecchio pubblico. Ekuban e Messias sono le altre due mosse dalla panchina del Genoa, ma è ancora l'Atalanta a sfiorare il vantaggio: Raspadori stampa il pallone sulla traversa con un bellissimo tiro a giro. È l'ultimo sussulto di una partita spenta che regala un punto a testa a Palladino e De Rossi.

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