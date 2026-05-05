Quanto vale la qualificazione in Champions League e quanto hanno guadagnato Napoli, Inter e Juve quest'anno

Dopo la 35esima giornata del campionato di Serie A , la lotta per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League è più aperta che mai. L' Inter è già Campione d'Italia, il Napoli si sta avvicinando sempre di più all'obiettivo, mentre Milan e Juve hanno rimesso tutto in bilico. I rossoneri hanno pareggiato contro il Sassuolo mentre la squadra di Spalletti ha pareggiato allo Stadium contro il Verona proprio quando aveva l'occasione di agganciare il terzo posto, Due stop che hanno favorito le inseguitrici, Roma e Como: i giallorossi si sono riportati a -1 dalla Juve, quarta, mentre il Como a -3. Una lotta accesa che non vale solamente un posto nella League Phase 2026/2027, ma anche un importante premio economico.

Serie A, premi economici in caso di Champions: le cifre

Con il nuovo format della Champions League, la Uefa era riuscita ad alzare i premi di qualificazione per le squadre, ma a partire dalla prossima edizione saranno distribuiti in maniera più meritocratica. Dunque vengono ridotti gli incassi iniziali delle big per la sola qualificazione alla League Phase, ma avranno un gioco più centrale i premi in base ai risulati nel corso della competizione. Per la prossima stagione, partendo dal presupposto della sola qualificazione e della chiusura della League Phase all'ultimo posto, il Como riceverebbe 35 milioni di euro. Cifra che si alzerebbe leggermente per il Milan, intorno ai 40 milioni, mentre Juventus e Roma raggiungerebbero 45 milioni di euro.

Napoli, Inter, Juve e Atalanta: i guadagni dalla Champions

Cifre che si basano su scenari abbastanza improbabili che sarebbero dunque destinate a crescere nel corso della League Phase e della fase a eliminazione diretta, in caso di qualificaizone. Andando a fare il paragone con la stagione che si sta concludendo, il Napoli, eliminato alla League Phase chiudendo al trentesimo posto, ha incassato circa 50 milioni, Inter e Juventus, uscite ai playoff, rispettivamente intorno ai 70 e 65 milioni, mentre l'Atalanta fuori agli ottavi si è fermata intorno ai 70 milioni di euro.