Napoli-Bologna, la partita dei Savoldi: "Maradona, Bulgarelli, Perani e Mancini, cuore a metà"

Napoli, Bologna, Savoldi: la palla rotolava e la famiglia respirava calcio, amore e vita. Albertosi era amico di Zoff e Beppe di Perani, Bruscolotti e Bulgarelli. «Sono cose belle. Anche quella canzone: "La favola dei calciatori"». Sono i ricordi di Gianluca Savoldi, 50 anni indossati con passione, prima centravanti e poi allenatore, mezzo secolo da figlio di suo padre. «Ho avuto un rapporto particolare con la fede, ma