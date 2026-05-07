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Napoli-Bologna, la partita dei Savoldi: "Maradona, Bulgarelli, Perani e Mancini, cuore a metà"

Il figlio Gianluca ricorda il grande Beppegol a pochi passi dalla sfida del cuore del papà
Fabio Mandarini
1 min
Tagssavoldinapoli-bologna

Napoli, Bologna, Savoldi: la palla rotolava e la famiglia respirava calcio, amore e vita. Albertosi era amico di Zoff e Beppe di Perani, Bruscolotti e Bulgarelli. «Sono cose belle. Anche quella canzone: "La favola dei calciatori"». Sono i ricordi di Gianluca Savoldi, 50 anni indossati con passione, prima centravanti e poi allenatore, mezzo secolo da figlio di suo padre. «Ho avuto un rapporto particolare con la fede, ma

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