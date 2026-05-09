Dove vedere Lecce-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Alta tensione al "Via del Mare", dove si affrontano il Lecce di Eusebio Di Francesco e la Juventus di Luciano Spalletti, in occasione della sfida valida per la 36esima giornata di Serie A . Salentini a caccia di punti importantissimi in chiave salvezza, mentre i bianconeri vogliono riscattare l'amaro pareggio con il Verona e tenere a debita distanza la Roma di Gasperini, impegnata domani a Parma.

Lecce-Juve, l'orario

Lecce-Juve andrà in scena oggi, sabato 9 maggio, alle ore 20:45 allo stadio "Via del Mare".

Dove vedere Lecce-Juve in diretta tv

Lecce-Juve sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lecce-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Lecce-Juve anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.