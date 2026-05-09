Corriere dello Sport.it
sabato 9 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Lecce-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Di Francesco sfida Spalletti al "Via del Mare" in occasione della terzultima giornata di Serie A: le probabili scelte dei due allenatori
TagsSerie ALeccejuve

Alta tensione al "Via del Mare", dove si affrontano il Lecce di Eusebio Di Francesco e la Juventus di Luciano Spalletti, in occasione della sfida valida per la 36esima giornata di Serie A. Salentini a caccia di punti importantissimi in chiave salvezza, mentre i bianconeri vogliono riscattare l'amaro pareggio con il Verona e tenere a debita distanza la Roma di Gasperini, impegnata domani a Parma.

Lecce-Juve, l'orario

Lecce-Juve andrà in scena oggi, sabato 9 maggio, alle ore 20:45 allo stadio "Via del Mare".

Dove vedere Lecce-Juve in diretta tv

Lecce-Juve sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lecce-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Lecce-Juve anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Di Francesco e Spalletti

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: 30 Fruchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 13 Perez,18 Jean,16 Gandelman, 14 Helgason, 36 Marchwinski, 6 Sala, 11 N’Dri, 9 Stulic, 22 Camarda.

Indisponibili: Fofana, Sottil, Gaspar, Berisha. Squalificati: -. Diffidati: Coulibaly, Pierotti.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 4 Gatti, 2 Holm, 18 Kostic, 21 Miretti, 17 Adzic, 8 Koopmeiners, 11 Zhegrova, 20 Openda, 13 Boga, 30 David.

Indisponibili: Cabal, Milik. Squalificati: -. Diffidati: Kelly, Bremer, Locatelli.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Alta tensione al "Via del Mare", dove si affrontano il Lecce di Eusebio Di Francesco e la Juventus di Luciano Spalletti, in occasione della sfida valida per la 36esima giornata di Serie A. Salentini a caccia di punti importantissimi in chiave salvezza, mentre i bianconeri vogliono riscattare l'amaro pareggio con il Verona e tenere a debita distanza la Roma di Gasperini, impegnata domani a Parma.

Lecce-Juve, l'orario

Lecce-Juve andrà in scena oggi, sabato 9 maggio, alle ore 20:45 allo stadio "Via del Mare".

Dove vedere Lecce-Juve in diretta tv

Lecce-Juve sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lecce-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Lecce-Juve anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Lecce-Juve, vietato sbagliareSerie A, la classifica
1
Dove vedere Lecce-Juve in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Di Francesco e Spalletti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS