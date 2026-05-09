Dove vedere Lecce-Juve in tv? Dazn o Sky, orario
Alta tensione al "Via del Mare", dove si affrontano il Lecce di Eusebio Di Francesco e la Juventus di Luciano Spalletti, in occasione della sfida valida per la 36esima giornata di Serie A. Salentini a caccia di punti importantissimi in chiave salvezza, mentre i bianconeri vogliono riscattare l'amaro pareggio con il Verona e tenere a debita distanza la Roma di Gasperini, impegnata domani a Parma.
Lecce-Juve, l'orario
Lecce-Juve andrà in scena oggi, sabato 9 maggio, alle ore 20:45 allo stadio "Via del Mare".
Dove vedere Lecce-Juve in diretta tv
Lecce-Juve sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Lecce-Juve, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Lecce-Juve anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Di Francesco e Spalletti
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.
A disposizione: 30 Fruchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 13 Perez,18 Jean,16 Gandelman, 14 Helgason, 36 Marchwinski, 6 Sala, 11 N’Dri, 9 Stulic, 22 Camarda.
Indisponibili: Fofana, Sottil, Gaspar, Berisha. Squalificati: -. Diffidati: Coulibaly, Pierotti.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Spalletti.
A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 4 Gatti, 2 Holm, 18 Kostic, 21 Miretti, 17 Adzic, 8 Koopmeiners, 11 Zhegrova, 20 Openda, 13 Boga, 30 David.
Indisponibili: Cabal, Milik. Squalificati: -. Diffidati: Kelly, Bremer, Locatelli.
Alta tensione al "Via del Mare", dove si affrontano il Lecce di Eusebio Di Francesco e la Juventus di Luciano Spalletti, in occasione della sfida valida per la 36esima giornata di Serie A. Salentini a caccia di punti importantissimi in chiave salvezza, mentre i bianconeri vogliono riscattare l'amaro pareggio con il Verona e tenere a debita distanza la Roma di Gasperini, impegnata domani a Parma.
Lecce-Juve, l'orario
Lecce-Juve andrà in scena oggi, sabato 9 maggio, alle ore 20:45 allo stadio "Via del Mare".
Dove vedere Lecce-Juve in diretta tv
Lecce-Juve sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Lecce-Juve, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Lecce-Juve anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.