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Dove vedere Fiorentina-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario

Agli uomini di Vanoli basta un punto per conquistare l'aritmetica salvezza: le possibili scelte dei due allenatori
TagsFiorentinaGenoaSerie A

La Fiorentina è a un passo dal traguardo. Reduce dal pesantissimo ko contro la Roma, al "Franchi" contro il Genoa di De Rossi alla squadra di Vanoli (che esordì proprio nella gara di anata) è sufficiente un punto per conquistare l'aritmetica salvezza a due giornate dal termine del campioanto.

Fiorentina-Genoa, l'orario

Fiorentina-Genoa andrà in scena oggi, domenica 10 maggio, alle ore 15:00 allo stadio "Franchi" di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Genoa in diretta tv

Fiorentina-Genoa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

 

Fiorentina-Genoa, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Fiorentina-Genoa anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Vanoli e De Rossi

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli 
A disposizione: Christensen, Kouadio, Comuzzo, Kospo, Rugani, Balbo, Fortini, Fazzini, Brescianini, Solomon, Fabbian, Harrison, Braschi, Lezzerini.  
Indisponibili: Lamptey, Kean. Squalificati: -. Diffidati: Kean.

 

GENOA (3-5-2): Bijlow; Zatterstrom, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Amorim, Sabelli; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
A disposizione: Leali, Sommariva, Marcandalli, Ouedraogo, Martin, Doucouré, Onana, Masini, Grossi, Ekuban, Ekhator. 
Indisponibili: Baldanzi, Cornet, Messias, Norton Cuffy, Otoa 
Squalificati: - 
Diffidati: Marcandalli, Vitinha

 

 

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La Fiorentina è a un passo dal traguardo. Reduce dal pesantissimo ko contro la Roma, al "Franchi" contro il Genoa di De Rossi alla squadra di Vanoli (che esordì proprio nella gara di anata) è sufficiente un punto per conquistare l'aritmetica salvezza a due giornate dal termine del campioanto.

Fiorentina-Genoa, l'orario

Fiorentina-Genoa andrà in scena oggi, domenica 10 maggio, alle ore 15:00 allo stadio "Franchi" di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Genoa in diretta tv

Fiorentina-Genoa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

 

Fiorentina-Genoa, dove vederla in streaming

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