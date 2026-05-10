Dove vedere Fiorentina-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario
La Fiorentina è a un passo dal traguardo. Reduce dal pesantissimo ko contro la Roma, al "Franchi" contro il Genoa di De Rossi alla squadra di Vanoli (che esordì proprio nella gara di anata) è sufficiente un punto per conquistare l'aritmetica salvezza a due giornate dal termine del campioanto.
Fiorentina-Genoa, l'orario
Fiorentina-Genoa andrà in scena oggi, domenica 10 maggio, alle ore 15:00 allo stadio "Franchi" di Firenze.
Dove vedere Fiorentina-Genoa in diretta tv
Fiorentina-Genoa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Fiorentina-Genoa, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Fiorentina-Genoa anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Vanoli e De Rossi
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli
A disposizione: Christensen, Kouadio, Comuzzo, Kospo, Rugani, Balbo, Fortini, Fazzini, Brescianini, Solomon, Fabbian, Harrison, Braschi, Lezzerini.
Indisponibili: Lamptey, Kean. Squalificati: -. Diffidati: Kean.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Zatterstrom, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Amorim, Sabelli; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
A disposizione: Leali, Sommariva, Marcandalli, Ouedraogo, Martin, Doucouré, Onana, Masini, Grossi, Ekuban, Ekhator.
Indisponibili: Baldanzi, Cornet, Messias, Norton Cuffy, Otoa
Squalificati: -
Diffidati: Marcandalli, Vitinha
La Fiorentina è a un passo dal traguardo. Reduce dal pesantissimo ko contro la Roma, al "Franchi" contro il Genoa di De Rossi alla squadra di Vanoli (che esordì proprio nella gara di anata) è sufficiente un punto per conquistare l'aritmetica salvezza a due giornate dal termine del campioanto.
Fiorentina-Genoa, l'orario
Fiorentina-Genoa andrà in scena oggi, domenica 10 maggio, alle ore 15:00 allo stadio "Franchi" di Firenze.
Dove vedere Fiorentina-Genoa in diretta tv
Fiorentina-Genoa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Fiorentina-Genoa, dove vederla in streaming
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