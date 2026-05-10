Dove vedere Fiorentina-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario

La Fiorentina è a un passo dal traguardo. Reduce dal pesantissimo ko contro la Roma, al "Franchi" contro il Genoa di De Rossi alla squadra di Vanoli (che esordì proprio nella gara di anata) è sufficiente un punto per conquistare l'aritmetica salvezza a due giornate dal termine del campioanto.

Fiorentina-Genoa, l'orario

Fiorentina-Genoa andrà in scena oggi, domenica 10 maggio, alle ore 15:00 allo stadio "Franchi" di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Genoa in diretta tv

Fiorentina-Genoa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Fiorentina-Genoa, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Fiorentina-Genoa anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.