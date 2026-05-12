Arbitri e Var tra ‘900 e 2000

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A proposito di arbitri e di «bussate». Bei tempi, quando Concetto Lo Bello ammansiva Gigi Riva dopo il rigore del 2-2 di Juventus-Cagliari al vecchio Comunale. Rigore decretato al pelo, senza se e senza Va(r), figlio di un altro, parato da Ricky Albertosi a Helmut Haller, ripetuto (apriti cielo) e trasformato da Pietro Anastasi. «E se lo avessi sbagliato?», brontolò il leggiunese. «Te lo avrei fatto ribattere», zufolò il tiranno di Siracusa, l
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