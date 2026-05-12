Roma-Lazio si giocherà lunedì alle 20.45: il comunicato ufficiale della Prefettura di Roma

La notizia era nell'aria, da giorni. Ma per essere ufficiale serviva che la Lega comunicasse l'orario della penultima di Serie A e quindi del derby. A quel punto la Prefettura della Capitale è intervenuta. Ma andiamo con ordine: l'atteso derby tra Roma e Lazio , valido per la 37esima giornata di Serie A , si giocherà lunedì 18 maggio alle ore 20:45. Lo ha reso noto all'ora di pranzo la Prefettura capitolina sottolineando che lo slittamento della partita tra i giallorossi di Gasperini e i biancocelesti di Sarri è legato alla concomitanza con la finale degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico e programmata da tempo nella fascia pomeridiana di domenica 17 maggio . La Lega però non ci sta e fa ricorso al Tar: è bufera. Fino a giovedì non ci saranno novità.

Roma-Lazio in campo lunedì 18 maggio: il comunicato della Prefettura

"Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d’Italia, in corso presso il Foro Italico, è stato disposto che l’incontro di calcio Roma–Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle ore 20.45", si legge nella nota.

Roma-Lazio di lunedì, cosa aveva detto il Prefetto Giannini

In mattinata era stato il prefetto Giannini, in occasione dell'evento Nazione Sicura 2026 organizzato da Remind, a far capire che si sarebbe andati verso lo slittamento. "A breve faremo un'ultima consultazione perché è una decisione che dovrebbe essere presa con tutte le istituzioni - le sue parole -. Devo dire che ci sono moltissime controindicazioni a far svolgere il derby domenica, anche perché gli Internazionali di tennis hanno assunto un'importanza sempre più crescente. Valuteremo la soluzione migliore per motivi di sicurezza: ci saranno migliaia e migliaia di persone che andranno ad impattare in quell'area. Non ci dobbiamo nemmeno dimenticare che andiamo in mondovisione. Permettetemi di dire - ha aggiunto - che la data della finale degli Internazionali 2026 è conosciuta da anni... Al momento comunque posso solo dire che ho perplessità che tutta questa gente possa esserci domenica tra calcio e tennis. Noi conosciamo bene le tempistiche di afflusso e di deflusso, conosciamo anche bene che certe situazioni possono protrarsi ben dopo la fine dell'evento". Non solo: se Sinner andasse in finale ci sarebbe, con ogni probabilità, il presidente Mattarella sugli spalti. Altro motivo per cui servirà la massima attenzione.

Roma - Lazio, cosa succede con le altre giornate di campionato

A questo punto la palla ripassa alla Lega e, di conseguenza, alle Prefetture delle altre città interessate. Da una parte serve (servirebbe?) la contemporaneità di tutte le squadre impegnate nella qualitifazione alle coppe, dall'altra bisognerà vedere le eventuali conseguenze sulle città di Como (sfida con il Parma), Genova (a Marassi ci sarà il Milan), Torino (Juve - Fiorentina) e Pisa, dove giocherà il Napoli. Si giocheranno tutte di lunedì?. Probabile. Anche perché, come ha detto Daniele De Rossi qualche giorno fa, l'Italia è il paese dei retropensieri e se venisse meno la contemporaneità ci sarebbero polemiche a non finire. Ma l'ultima parola ancora non è stata detta. Anche perché non solo c'è il ricorso della Lega al Tar, ma c'è anche da considerare che lunedì è in programma uno sciopero generale.