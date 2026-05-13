Elezioni Figc, presentate ufficialmente le candidature di Malagò e Abete
Giovanni Malagò ha presentato ufficialmente la sua candidatura per la presidenza della Figc. È successo questa mattina (mercoledì 13 maggio): un delegato dell’ex presidente del Coni ha raggiunto la sede di via Allegri e l'ha depositata, come fatto già da Giancarlo Abete. Si sapeva, si attendeva: già nella serata di ieri Malagò aveva annunciato la volontà di sciogliere le riserve e ufficializzare la candidatura. E così è stato.
Malagò si candida: cosa succede ora
La Figc ha ora tempo fino al 22 maggio per pubblicarne l’accettazione. Assieme al mandato di una delle componenti i candidati hanno consegnato i programmi e le candidature per il prossimo consiglio federale. Abete l’ha consegnata personalmente, Malagò - come detto - tramite un suo delegato.