Giovanni Malagò ha presentato ufficialmente la sua candidatura per la presidenza della Figc. È successo questa mattina (mercoledì 13 maggio): un delegato dell’ex presidente del Coni ha raggiunto la sede di via Allegri e l'ha depositata, come fatto già da Giancarlo Abete. Si sapeva, si attendeva: già nella serata di ieri Malagò aveva annunciato la volontà di sciogliere le riserve e ufficializzare la candidatura. E così è stato.