"Proposta Lega Calcio non percorribile, il derby si gioca lunedì alle 20.45"
“La proposta della Lega calcio non è percorribile”. Questo è quanto filtra da fonti “qualificate”, come riporta l’Ansa, certamente vicine alla Prefettura. La Serie A aveva chiesto di far disputare il derby Roma-Lazio alle ore 12 di domenica anziché di lunedì alle 20.45 - come da disposizione del prefetto Giannini - portando così tutte le altre partite che vedono coinvolte squadre nella lotta Champions sempre a mezzogiorno.
Cosa è successo e le ultime novità
Per questo spostamento sarebbe stato però necessario lo slittamento di mezz’ora della finale degli Internazionali di tennis, prevista alle 17, così da garantire un ottimale deflusso del pubblico presente al Foro Italico. È stato questo l’ultimo tentativo della Lega prima del ricorso che verrà presentato domattina al TAR. Chi gestisce però l’ordine pubblico nella città Eterna sembra avere idee differenti. Quindi, a meno di clamorose e inattese svolte, le partite più importanti del 37 turno si giocheranno tutte di lunedì. A partire dalla stracittadina.