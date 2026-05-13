"Proposta Lega Calcio non percorribile, il derby si gioca lunedì alle 20.45"

“La proposta della Lega calcio non è percorribile”. Questo è quanto filtra da fonti “qualificate”, come riporta l’Ansa, certamente vicine alla Prefettura. La Serie A aveva chiesto di far disputare il derby Roma-Lazio alle ore 12 di domenica anziché di lunedì alle 20.45 - come da disposizione del prefetto Giannini - portando così tutte le altre partite che vedono coinvolte squadre nella lotta Champions sempre a mezzogiorno.