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domenica 17 maggio 2026
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Massimo Mauro e quel retroscena sulla Roma: "Stavo per firmare, ho ancora quel contratto in cassaforte ma la Juve..."

L'ex centrocampista, opinionista di Mediaset, presenta il derby che può decidere la stagione
Lorenzo Scalia
1 min
TagsMauroRomaLazio

Volto tv tra i più apprezzati, ex politico, ex calciatore. «Avevo firmato per la Roma, ho ancora conservato in cassaforte il contratto, mi sarebbe piaciuto da morire giocare un derby all’Olimpico, ma alla fine il trasferimento è saltato perché l’Udinese mi ha venduto alla Juventus…&r

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