Retroscena Ryan Friedkin all'Olimpico con la squadra: il gesto prima del derby Roma-Lazio

Ryan Friedkin questa mattina ha viaggiato con il pullman della squadra raggiungendo l’Olimpico e passando anche per il tunnel che conduce agli spogliatoi. Una presenza importante quella del figlio di Dan, in città da mercoledì, che dimostra la vicinanza della proprietà in questa fase così importante della stagione e della corsa Champions. Sarebbe stato Gasperini, che ieri ha speso parole al miele a proposito della vicinanza di Friedkin, a chiedere al vicepresidente di compiere il tragitto che porta da Trigoria allo stadio insieme al gruppo. Per respirare il clima derby ed essere un tutt’uno col gruppo.

Ryan Friedkin a Roma, cosa aveva detto Gasperini

“La sua presenza qui è importante anche nella conoscenza dei calciatori, un gruppo di valore che sta dando tutto fino alla fine”, le parole del tecnico in conferenza stampa. Questa “sinergia”, come l’ha chiamata lui, è stata e sarà utile alla costruzione della Roma del futuro: nessuna rivoluzione nella rosa, ma operazioni mirate per accrescere la qualità complessiva e l’ambizione della rosa.