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lunedì 18 maggio 2026
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Lotta Champions e corsa salvezza: tutte in campo domenica sera 

Venerdì apre Fiorentina-Atalanta, poi le altre gare dell'ultima giornata di campionato
Chiara Zucchelli
2 min
TagsChampionssalvezzaSerie A

La corsa Champions e la lotta salvezza si decideranno domenica sera. La giornata di campionato sarà aperta da Fiorentina-Atalanta. Sono queste le decisioni della Lega Serie A sull’ultima di campionato. Una domenica tutta da vivere perché con Cremonese-Como che incrocia i destini di chi vuole restare in Serie A con quelli di chi si gioca l’Europa ci saranno cinque gare in contemporanea alle 20.45. Eccole: Verona-Roma, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Lecce-Genoa e, appunto, Cremonese-Como.

Europa e salvezza, come è la situazione

Al momento, con Inter e Napoli sicure della Champions, Milan (70) e Roma (70) hanno il destino nelle loro mani. Quinto è il Como (68), sesta la Juventus (sempre 68). Ad ora Fabregas e Spalletti sono in Europa League. In coda, invece, il Lecce è avanti di un punto rispetto alla Cremonese: 35 contro 34. Il match point ce l’ha Di Francesco al Via del mare contro il Genoa del suo ex giocatore - e compagno - De Rossi. L’ennesimo incrocio di una domenica incredibile.

Ultima giornata di campionato: il calendario completo

Venerdì 22 maggio alle 20.45: Fiorentina-Atalanta alle 20.45

Sabato 23 maggio alle 18: Bologna-Inter alle 18.00
Sabato 23 maggio alle 20.45: Lazio-Pisa alle 20.45

Domenica 24 maggio alle 15: Parma-Sassuolo
Domenica 24 maggio alle 18: Napoli-Udinese
Domenica 24 maggio alle 20.45: Cremonese-Como; Lecce-Genoa; Milan-Cagliari; Verona-Roma; Torino-Juve.

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