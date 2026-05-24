Dove vedere Torino-Juve in tv? Dazn o Sky, orario
Torino-Juventus è un derby da vincere a ogni costo per i bianconeri. I bianconeri Luciano Spalletti sono condannati al successo e a sperare che dagli altri campi arrivino risultati favorevoli per brindare a una qualificazione in Champions League che si è tremendamente complicata dopo la sconfitta casalinga con la Fiorentina (2-0). I granata di Roberto D'Aversa sono, però, tutt'altro che rassegnati al ruolo di vittima sacrficiale: seppur senza obiettivi di classifica, vogliono regalare ai propri tifosi una notte da ricordare.
Torino-Juve, l'orario
Torino-Juventus è in programma oggi, domenica 24 maggio, alle ore 20:45, allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino dove i padroni di casa hanno vinto l'uiltima partita disputata (2-1 al Sassuolo l'8 maggio). Anche gli ospiti hanno vinto l'ultima gara esterna: 1-0 al Lecce lo scorso 9 maggio.
Dove vedere Torino-Juve in diretta tv
Torino-Juve sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La sfida odierna sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).
Torino-Juve, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Torino-Juve anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le possibili scelte di D'Aversa e Spalletti
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Rafael Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. A disposizione: Israel, Siviero, Biraghi, Tameze, Lazaro, Nkounkou, Prati, Ilic, Casadei, Njie, Gabellini, Adams, Kulenovic. Allenatore: D’Aversa.
Indisponibili: Aboukhlal, Anjorin, Marianucci, Savva.
Squalificati: Maripan.
Diffidati: Aboukhlal, Lazaro.
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Holm, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição, Boga; Vlahovic. A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Cabal, Kostic, Miretti, Adzic, K. Thuram, Koopmeiners, Zhegrova, Openda, David, Milik. Allenatore: Spalletti.
Indisponibili: Yildiz.
Squalificati: Bremer.
Diffidati: Kelly, Locatelli.
Torino-Juventus è un derby da vincere a ogni costo per i bianconeri. I bianconeri Luciano Spalletti sono condannati al successo e a sperare che dagli altri campi arrivino risultati favorevoli per brindare a una qualificazione in Champions League che si è tremendamente complicata dopo la sconfitta casalinga con la Fiorentina (2-0). I granata di Roberto D'Aversa sono, però, tutt'altro che rassegnati al ruolo di vittima sacrficiale: seppur senza obiettivi di classifica, vogliono regalare ai propri tifosi una notte da ricordare.
Torino-Juve, l'orario
Torino-Juventus è in programma oggi, domenica 24 maggio, alle ore 20:45, allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino dove i padroni di casa hanno vinto l'uiltima partita disputata (2-1 al Sassuolo l'8 maggio). Anche gli ospiti hanno vinto l'ultima gara esterna: 1-0 al Lecce lo scorso 9 maggio.