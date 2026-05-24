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Dove vedere Torino-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida allo stadio Olimpico Grande Torino, valida per la trentottesima e ultima giornata di Serie A: le probabili scelte di D'Aversa e Spalletti
TagsTorinojuveSerie A

Torino-Juventus è un derby da vincere a ogni costo per i bianconeri. I bianconeri Luciano Spalletti sono condannati al successo e a sperare che dagli altri campi arrivino risultati favorevoli per brindare a una qualificazione in Champions League che si è tremendamente complicata dopo la sconfitta casalinga con la Fiorentina (2-0). I granata di Roberto D'Aversa sono, però, tutt'altro che rassegnati al ruolo di vittima sacrficiale: seppur senza obiettivi di classifica, vogliono regalare ai propri tifosi una notte da ricordare.

Torino-Juve, l'orario

Torino-Juventus è in programma oggi, domenica 24 maggio, alle ore 20:45, allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino dove i padroni di casa hanno vinto l'uiltima partita disputata (2-1 al Sassuolo l'8 maggio). Anche gli ospiti hanno vinto l'ultima gara esterna: 1-0 al Lecce lo scorso 9 maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Dove vedere Torino-Juve in diretta tv

Torino-Juve sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La sfida odierna sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Torino-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZNSky Go NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Torino-Juve anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le possibili scelte di D'Aversa e Spalletti

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Rafael Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. A disposizione: Israel, Siviero, Biraghi, Tameze, Lazaro, Nkounkou, Prati, Ilic, Casadei, Njie, Gabellini, Adams, Kulenovic. Allenatore: D’Aversa.

Indisponibili: Aboukhlal, Anjorin, Marianucci, Savva.

Squalificati: Maripan.

Diffidati: Aboukhlal, Lazaro.

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Holm, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição, Boga; Vlahovic. A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Cabal, Kostic, Miretti, Adzic, K. Thuram, Koopmeiners, Zhegrova, Openda, David, Milik. Allenatore: Spalletti.

Indisponibili: Yildiz.

Squalificati: Bremer.

Diffidati: Kelly, Locatelli.

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Torino-Juventus è un derby da vincere a ogni costo per i bianconeri. I bianconeri Luciano Spalletti sono condannati al successo e a sperare che dagli altri campi arrivino risultati favorevoli per brindare a una qualificazione in Champions League che si è tremendamente complicata dopo la sconfitta casalinga con la Fiorentina (2-0). I granata di Roberto D'Aversa sono, però, tutt'altro che rassegnati al ruolo di vittima sacrficiale: seppur senza obiettivi di classifica, vogliono regalare ai propri tifosi una notte da ricordare.

Torino-Juve, l'orario

Torino-Juventus è in programma oggi, domenica 24 maggio, alle ore 20:45, allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino dove i padroni di casa hanno vinto l'uiltima partita disputata (2-1 al Sassuolo l'8 maggio). Anche gli ospiti hanno vinto l'ultima gara esterna: 1-0 al Lecce lo scorso 9 maggio.

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