Dove vedere Napoli-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario
Napoli-Udinese, si gioca. Antonio Conte vuole salutare la piazza azzurra con un successo e il secondo posto in classifica dopo aver conquistato la certezza aritmetica della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I bianconeri di Kosta Runjaic vogliono chiudere in bellezza dopo una stagione all'insegna della costante navigazione in zona tranquillità.
Napoli-Udinese, l'orario
Napoli-Udinese è in programma oggi, domenica 24 maggio, alle ore 18, allo stadio Maradona di Napoli dove i padroni di casa non vincono dal 24 aprile (4-0 alla Cremonese). Risale invece all'ultima trasferta, dello scorso 9 maggio (2-0 a Cagliari), l'ultima affermazione esterna degli ospiti.
Dove vedere Napoli-Udinese in diretta tv
Napoli-Udinese sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Napoli-Udinese, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Napoli-Udinese anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Conte e Runjaic
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutiérrez; Elmas, Alisson Santos; Højlund. A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Juan Jesus, Gilmour, Neres, De Bruyne, Olivera, Giovane, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Spinazzola, Anguissa. Allenatore: Conte.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlström, Atta, Zemura; Buksa, Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bayo, Mlacic, Kabasele, Camara, Miller. Allenatore: Runjaic.
Indisponibili: Arizala, Ekkelenkamp, Zanoli, Zaniolo.
Squalificati: Kamara.
Diffidati: Kristensen.
Napoli-Udinese, si gioca. Antonio Conte vuole salutare la piazza azzurra con un successo e il secondo posto in classifica dopo aver conquistato la certezza aritmetica della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I bianconeri di Kosta Runjaic vogliono chiudere in bellezza dopo una stagione all'insegna della costante navigazione in zona tranquillità.
Napoli-Udinese, l'orario
Napoli-Udinese è in programma oggi, domenica 24 maggio, alle ore 18, allo stadio Maradona di Napoli dove i padroni di casa non vincono dal 24 aprile (4-0 alla Cremonese). Risale invece all'ultima trasferta, dello scorso 9 maggio (2-0 a Cagliari), l'ultima affermazione esterna degli ospiti.
Dove vedere Napoli-Udinese in diretta tv
Napoli-Udinese sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Napoli-Udinese, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Napoli-Udinese anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.