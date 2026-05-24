Dove vedere Napoli-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario

Napoli-Udinese, l'orario

Napoli-Udinese è in programma oggi, domenica 24 maggio, alle ore 18, allo stadio Maradona di Napoli dove i padroni di casa non vincono dal 24 aprile (4-0 alla Cremonese). Risale invece all'ultima trasferta, dello scorso 9 maggio (2-0 a Cagliari), l'ultima affermazione esterna degli ospiti.

Dove vedere Napoli-Udinese in diretta tv

Napoli-Udinese sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Napoli-Udinese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Napoli-Udinese anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.