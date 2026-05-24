Il Lecce è salvo: la Cremonese in Serie B con Pisa e Verona

La Cremonese è la terza squadra a retrocedere in serie B, dopo Pisa e Verona . Il Lecce si salva. Questo è l'ultimo verdetto della 38ª giornata nella parte bassa della classifica. Di Francesco ha battuto l'altro ex della Roma De Rossi, nell'ultima in casa con il Genoa grazie al gol di Banda al 6' ed è partita subito la festa al Via del Mare. Protagonista anche Falcone, con una grande parata su Masini prima del palo di Pierotti.

Cremonese in Serie B dopo una sola stagione: era partita alla grande

La squadra di Giampaolo invece è crollata in casa 4-1 sotto i colpi del Como di Fabregas, che ha conquistato una storica Champions. Il Lecce chiude il campionato a quota 38 +4 sulla Cremonese terzultima, e conquista la quarta salvezza consecutiva. I grigiorossi tornano in Serie B dopo una sola stagione. Il sogno della Cremonese è durato solo mezzo campionato, prima di un amaro risveglio. Il progetto costruito dalla società per centrare la salvezza si è sgretolato lungo il percorso, mostrando falle a cui nessuno è stato in grado di porre rimedio.È stata una stagione singolare: la Cremonese era balzata agli onori delle cronache come l'autentica rivelazione della Serie A, per poi terminare con un terzultimo posto che nessuno avrebbe mai voluto preventivare. Una vera e propria meteora. Una stagione iniziata con Nicola in panchina e finita con Giampaolo, arrivato a nove giornate dalla fine del campionato.