Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 24 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Lecce è salvo: la Cremonese in Serie B con Pisa e Verona

Questo l'ultimo verdetto in chiave salvezza del campionato di Serie A: tutti i dettagli
2 min
TagscremoneseLecceSerie A

La Cremonese è la terza squadra a retrocedere in serie B, dopo Pisa e Verona. Il Lecce si salva. Questo è l'ultimo verdetto della 38ª giornata nella parte bassa della classifica. Di Francesco ha battuto l'altro ex della Roma De Rossi, nell'ultima in casa con il Genoa grazie al gol di Banda al 6' ed è partita subito la festa al Via del Mare. Protagonista anche Falcone, con una grande parata su Masini prima del palo di Pierotti.

Cremonese in Serie B dopo una sola stagione: era partita alla grande

La squadra di Giampaolo invece è crollata in casa 4-1 sotto i colpi del Como di Fabregas, che ha conquistato una storica Champions. Il Lecce chiude il campionato a quota 38 +4 sulla Cremonese terzultima, e conquista la quarta salvezza consecutiva. I grigiorossi tornano in Serie B dopo una sola stagione. Il sogno della Cremonese è durato solo mezzo campionato, prima di un amaro risveglio. Il progetto costruito dalla società per centrare la salvezza si è sgretolato lungo il percorso, mostrando falle a cui nessuno è stato in grado di porre rimedio.È stata una stagione singolare: la Cremonese era balzata agli onori delle cronache come l'autentica rivelazione della Serie A, per poi terminare con un terzultimo posto che nessuno avrebbe mai voluto preventivare. Una vera e propria meteora. Una stagione iniziata con Nicola in panchina e finita con Giampaolo, arrivato a nove giornate dalla fine del campionato. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Tutto sulla Serie AClassifica Serie A

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS