Toro-Juve, un deprecabile avanspettacolo

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Niente Champions per la Juventus, come era abbastanza prevedibile. Il sesto posto in classifica, che la consegna ufficialmente all’Europa League, è il risultato peggiore degli ultimi 15 anni. Correva la stagione 2010-2011, guidava Gigi Delneri, era il primo capitolo della premiata di
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