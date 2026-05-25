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lunedì 25 maggio 2026
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Toro-Juve, un deprecabile avanspettacolo

Leggi il commento del derby della Mole, gli incidenti che lo hanno preceduto e il clima surreale sugli spalti
Vittorio Oreggia
1 min
TagsToro-JuveIncidenti derby Torino-Juvejuve

Niente Champions per la Juventus, come era abbastanza prevedibile. Il sesto posto in classifica, che la consegna ufficialmente all’Europa League, è il risultato peggiore degli ultimi 15 anni. Correva la stagione 2010-2011, guidava Gigi Delneri, era il primo capitolo della premiata di

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