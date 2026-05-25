Dopo i disordini avvenuti prima del derby della Mole , la Polizia di Stato ha arrestato otto tifosi juventini . T re persone sono state fermate in flagranza di reato , mentre altre cinque sono state identificate e arrestate successivamente grazie alle immagini riprese dal drone durante gli scontri . Secondo quanto riferito da LaPresse, gli arrestati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale , lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive .

Otto arresti e undici Daspo dopo gli scontri prima del derby di Torino

Il Questore di Torino ha inoltre disposto undici Daspo nei confronti di altrettanti tifosi coinvolti nei disordini. La Digos sta proseguendo gli accertamenti per individuare eventuali ulteriori responsabili. Negli scontri sono rimasti contusi anche sei agenti della Polizia di Stato.

Aperta un'inchiesta sul ferimento del tifoso juventino

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sul ferimento del tifoso juventino Marco Leonardo Basoccu durante gli scontri. L’inchiesta, affidata al pubblico ministero Paolo Scafi, procede al momento con l’ipotesi di reato di lesioni gravi. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità legate agli scontri avvenuti nelle ore precedenti alla partita.