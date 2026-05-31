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domenica 31 maggio 2026
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Cardinale e Elkann, uguali e diversi

Gerry & Yaki (non Tom), così diversi e così distanti, sono tenuti insieme da una solida consapevolezza...
Vittorio Oreggia
1 min
TagsElkannCardinalJuventus

Ge rry & Yaki (non Tom), hanno un destino che li unisce e un codice comportamentale che li divide. Gerard Joseph Cardinale, detto per l’appunto Gerry, è padrone del Milan, protagonista di un campionato dai risvolti allucinanti, quasi inquietanti. Yaki, all’anagrafe John Philip Jacob Elkann, è padrone della Juventus, incappata nella peggiore stagione degli ultimi

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