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martedì 2 giugno 2026
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Parolieri e parolai© Juventus FC via Getty Images

Parolieri e parolai

L'evoluzione della comunicazione nel mondo del calcio: il commento di Roberto Beccantini
Roberto Beccantini
1 min
TagsComollijuve

Fino alla fine, recita uno slogan che i tifosi sbandierano invocando il massimo dell’impegno, qualunque sia l’esito della pugna. Salvo tradurlo, al termine, con il più spietato dei vocabolari: il risultato. Ai tempi del Berlusca e della Triade, Milan e Juventus costituivano una sorta di vecchia ditta: in inglese, «Old firm». Calciopoli si premunì di dividerla, di spaccarla. «

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