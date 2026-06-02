Parolieri e parolai

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Fino alla fine, recita uno slogan che i tifosi sbandierano invocando il massimo dell’impegno, qualunque sia l’esito della pugna. Salvo tradurlo, al termine, con il più spietato dei vocabolari: il risultato. Ai tempi del Berlusca e della Triade, Milan e Juventus costituivano una sorta di vecchia ditta: in inglese, «Old firm». Calciopoli si premunì di dividerla, di spaccarla. «
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